Dış ticaret açığı 2018'de yüzde 28.4 azaldı
1 saat önce
Geçen yıl dış ticaret açığı yüzde 28,4 azalarak 55 milyar dolar seviyesine geriledi.
Geçen yıl dış ticaret açığı yüzde 28,4 azalarak 55 milyar dolar seviyesine geriledi. İhracatta yüzde 7 artış, ithalatta ise yüzde 4,6 düşüş kaydedildi.
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 10:43
Fed'in Faizi Serbest Bırakması Sonrası Dolar Bugün 5,19'a Kadar Geriledi
Turizm Geliri Bir Önceki Yıla Göre 12,3 Artarak 29,5 Milyon Dolar Oldu
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