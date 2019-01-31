Dış ticaret açığı 2018'de yüzde 28.4 azaldı

Geçen yıl dış ticaret açığı yüzde 28,4 azalarak 55 milyar dolar seviyesine geriledi. İhracatta yüzde 7 artış, ithalatta ise yüzde 4,6 düşüş kaydedildi.

Son Dakika » Ekonomi » Haber Haber Yayın Tarihi :

Turizm Geliri Bir Önceki Yıla Göre 12,3 Artarak 29,5 Milyon Dolar Oldu