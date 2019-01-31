Son Dakika Haberleri: Dış ticaret açığı 2018'de yüzde 28.4 azaldı

Dış ticaret açığı 2018'de yüzde 28.4 azaldı

1 saat önce

Geçen yıl dış ticaret açığı yüzde 28,4 azalarak 55 milyar dolar seviyesine geriledi.

Dış ticaret açığı 2018'de yüzde 28.4 azaldı, System.String[]
Geçen yıl dış ticaret açığı yüzde 28,4 azalarak 55 milyar dolar seviyesine geriledi. İhracatta yüzde 7 artış, ithalatta ise yüzde 4,6 düşüş kaydedildi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 10:43 

Ekonomi
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