Dış ticaret açığı 2019'de 31 milyar dolara geriledi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Dış ticaret açığı 2019'de 31 milyar dolara geriledi - Son Dakika Ekonomi

Dış ticaret açığı 2019'de 31 milyar dolara geriledi

6 saat önce

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; dış ticaret açığı 2019 yılında, bir önceki yıla göre yüzde 43.5 azalarak 55 milyar 126 milyon dolardan, 31 milyar 174 milyon dolara geriledi.

Dış ticaret açığı 2019'de 31 milyar dolara geriledi, System.String[]

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; dış ticaret açığı 2019 yılında, bir önceki yıla göre yüzde 43.5 azalarak 55 milyar 126 milyon dolardan, 31 milyar 174 milyon dolara geriledi.

Bu dönemde ihracat 2019 yılında bir önceki yıla göre yüzde 2.1 artarak 171 milyar 531 milyon dolara yükseldi, ithalat ise yüzde 9.1 azalarak 202 milyar 705 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2018 yılındaki yüzde 75.3'den 2019 yılında yüzde 84.6'ya çıktı.


Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı, Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 10:05 Kaynak: DHA
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