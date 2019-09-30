Dış ticaret açığı ağustosta 2,5 milyar dolar
1 saat önce
İhracat Ağustos ayında, yüzde 1,6 artarak 12 milyar 523 milyon dolar, ithalat yüzde 1,5 artarak 15 milyar 24 milyon dolar oldu.
İhracat Ağustos ayında, yüzde 1,6 artarak 12 milyar 523 milyon dolar, ithalat yüzde 1,5 artarak 15 milyar 24 milyon dolar oldu.
Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 10:06
Dış ticaret açığı 2,5 milyar dolara yükseldi Faiz indirimi sonrası konut kredisi başvuruları yüzde 300 arttı Yargıtay: Çalınan kredi kartından yapılan alışverişten banka ve paranın çekildiği iş yeri sorumlu Kuşadası'nda ünlü 5 yıldızlı otel icradan satışa çıkarıldı