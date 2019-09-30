Son Dakika Haberleri: Dış ticaret açığı ağustosta 2,5 milyar dolar
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Dış ticaret açığı ağustosta 2,5 milyar dolar

1 saat önce

İhracat Ağustos ayında, yüzde 1,6 artarak 12 milyar 523 milyon dolar, ithalat yüzde 1,5 artarak 15 milyar 24 milyon dolar oldu.

Dış ticaret açığı ağustosta 2,5 milyar dolar, System.String[]

İhracat Ağustos ayında, yüzde 1,6 artarak 12 milyar 523 milyon dolar, ithalat yüzde 1,5 artarak 15 milyar 24 milyon dolar oldu.

İhracat, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 10:06 
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Dış ticaret açığı 2,5 milyar dolara yükseldi
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