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Dış ticaret açığı Haziran ayında yüzde 0,2 azaldı - Son Dakika

Dış ticaret açığı Haziran ayında yüzde 0,2 azaldı

30.07.2021 10:12
Dış ticaret açığı Haziran ayında yüzde 0,2 azaldı, System.String[]

Haziran ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,2 azalarak 2 milyar 858 milyon dolardan, 2 milyar 853 milyon dolara geriledi.

Haziran ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,2 azalarak 2 milyar 858 milyon dolardan, 2 milyar 853 milyon dolara geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2021 yılı Haziran ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 46,9 artarak 19 milyar 775 milyon dolar, ithalat yüzde 38,7 artarak 22 milyar 628 milyon dolar olarak gerçekleşti.

OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE İHRACAT YÜZDE 39,8, İTHALAT YÜZDE 27,4 ARTTI

Genel ticaret sistemine göre ihracat 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 39,8 artarak 104 milyar 945 milyon dolar, ithalat yüzde 27,4 artarak 126 milyar 111 milyon dolar olarak gerçekleşti.

HAZİRAN AYINDA ENERJİ ÜRÜNLERİ VE ALTIN HARİÇ İHRACAT YÜZDE 48,0, İTHALAT YÜZDE 48,9 ARTTI

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, 2021 Haziran ayında yüzde 48,0 artarak 12 milyar 792 milyon dolardan, 18 milyar 932 milyon dolara yükseldi.

Haziran ayında enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat yüzde 48,9 artarak 12 milyar 536 milyon dolardan, 18 milyar 663 milyon dolara yükseldi.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret fazlası Haziran ayında 270 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi yüzde 48,4 artarak 37 milyar 595 milyon dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 101,4 oldu.

DIŞ TİCARET AÇIĞI HAZİRAN AYINDA YÜZDE 0,2 AZALDI

Haziran ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,2 azalarak 2 milyar 858 milyon dolardan, 2 milyar 853 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2020 Haziran ayında yüzde 82,5 iken, 2021 Haziran ayında yüzde 87,4'e yükseldi.

DIŞ TİCARET AÇIĞI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜZDE 11,4 AZALDI

Ocak-Haziran döneminde dış ticaret açığı yüzde 11,4 azalarak 23 milyar 893 milyon dolardan, 21 milyar 166 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2020 Ocak-Haziran döneminde yüzde 75,9 iken, 2021 yılının aynı döneminde yüzde 83,2'ye yükseldi.

HAZİRAN AYINDA İMALAT SANAYİNİN TOPLAM İHRACATTAKİ PAYI YÜZDE 94,8 OLDU

Ekonomik faaliyetlere göre ihracatta, 2021 Haziran ayında imalat sanayinin payı yüzde 94,8, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3,0, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,6 oldu.

Ocak-Haziran döneminde ekonomik faaliyetlere göre ihracatta imalat sanayinin payı yüzde 94,4, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3,2, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,9 oldu.

HAZİRAN AYINDA ARA MALLARININ TOPLAM İTHALATTAKİ PAYI YÜZDE 75,2 OLDU

Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre ithalatta, 2021 Haziran ayında ara mallarının payı yüzde 75,2, sermaye mallarının payı yüzde 15,0 ve tüketim mallarının payı yüzde 9,8 oldu.

İthalatta, 2021 Ocak-Haziran döneminde ara mallarının payı yüzde 75,6, sermaye mallarının payı yüzde 14,1 ve tüketim mallarının payı yüzde 10,1 oldu.

HAZİRAN AYINDA EN FAZLA İHRACAT YAPILAN ÜLKE ALMANYA OLDU

Haziran ayında ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 1 milyar 705 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 1 milyar 348 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 271 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 1 milyar 82 milyon dolar ile İtalya, 913 milyon dolar ile Irak takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 31,9'unu oluşturdu.

Ocak-Haziran döneminde ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 9 milyar 386 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 6 milyar 773 milyon dolar ile ABD, 6 milyar 245 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 5 milyar 475 milyon dolar ile İtalya ve 4 milyar 892 milyon dolar ile Irak takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 31,2'sini oluşturdu.

İTHALATTA İLK SIRAYI ÇİN ALDI

İthalatta Çin ilk sırayı aldı. Haziran ayında Çin'den yapılan ithalat 2 milyar 858 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 2 milyar 321 milyon dolar ile Rusya, 1 milyar 918 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 248 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 10 milyon dolar ile İtalya izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 41,3'ünü oluşturdu.

Ocak-Haziran döneminde ithalatta ilk sırayı Çin aldı. Çin'den yapılan ithalat 15 milyar 144 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 12 milyar 631 milyon dolar ile Rusya, 11 milyar 272 milyon dolar ile Almanya, 5 milyar 948 milyon dolar ile ABD, 5 milyar 585 milyon dolar ile İtalya izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 40,1'ini oluşturdu.

MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ SERİYE GÖRE İHRACAT YÜZDE 1,6 ARTTI

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2021 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre ihracat yüzde 1,6, ithalat yüzde 0,1 arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2021 yılı Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 48,0, ithalat yüzde 39,2 arttı.

YÜKSEK TEKNOLOJİLİ ÜRÜNLERİN İMALAT SANAYİ İHRACATI İÇİNDEKİ PAYI YÜZDE 2,8 OLDU

Haziran ayında ISIC Rev.4'e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 94,8 oldu. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 2,8'dir. Ocak-Haziran döneminde ISIC Rev.4'e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 94,4'tür. Ocak-Haziran döneminde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 3 oldu.

Haziran ayında imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 78,7'dir. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 12,9'dur. Ocak-Haziran döneminde imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 78,8'dir. Ocak-Haziran döneminde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 12,7 oldu.

ÖZEL TİCARET SİSTEMİNE GÖRE İHRACAT 2021 YILI HAZİRAN AYINDA 18 MİLYAR 807 MİLYON DOLAR OLDU

Özel ticaret sistemine göre ihracat, 2021 yılı Haziran ayında, ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 47,6 artarak 18 milyar 807 milyon dolar, ithalat yüzde 38,1 artarak 21 milyar 880 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Haziran ayında dış ticaret açığı yüzde 1,0 azalarak 3 milyar 103 milyon dolardan, 3 milyar 73 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2020 Haziran ayında yüzde 80,4 iken, 2021 Haziran ayında yüzde 86,0'a yükseldi.

İHRACAT 2021 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE 99 MİLYAR 538 MİLYON DOLAR OLDU

Özel ticaret sistemine göre ihracat, 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 40,3 artarak 99 milyar 538 milyon dolar, ithalat yüzde 28,2 artarak 121 milyar 242 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ocak-Haziran döneminde dış ticaret açığı yüzde 8,3 azalarak 23 milyar 658 milyon dolardan, 21 milyar 704 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2020 Ocak-Haziran döneminde yüzde 75,0 iken, 2021 yılının aynı döneminde yüzde 82,1'e yükseldi.

(İHA)

Dış ticaret açığı Haziran ayında yüzde 0,2 azaldı

Ticaret, Haziran, İhracat, dolar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Dış ticaret açığı Haziran ayında yüzde 0,2 azaldı - Son Dakika


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