Dış ticaret açığı Haziran'da yıllık yüzde 17 düştü

Dış ticaret açığı Haziran ayında yıllık bazda yüzde 17 azalarak 3 milyar 430 milyon dolardan, 2 milyar 846 milyon dolara geriledi. Bu dönemde ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 77.2'den, yüzde 82.6'ya yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2020 yılı Haziran ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15.7 artarak 13 milyar 462 milyon dolara, ithalat yüzde 8.3 artarak 16 milyar 308 milyon dolara yükseldi.

Genel ticaret sistemine göre ihracat 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 15.1 azalarak 75 milyar 21 milyon dolara, ithalat yüzde 3.2 azalarak 98 milyar 895 milyon dolara geriledi.Böylece, Ocak-Haziran döneminde dış ticaret açığı, yıllık bazda yüzde 73.2 artarak 13 milyar 788 milyon dolardan, 23 milyar 874 milyon dolara yükseldi. Aynı dönemde ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 86.5 düzeyinden yüzde 75.9'a geriledi.Ekonomik faaliyetlere göre ihracatta, 2020 Haziran ayında imalat sanayinin payı yüzde 94.5, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3.6, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı yüzde 1.5 oldu.Yılın ilk yarısında ekonomik faaliyetlere göre ihracatta imalat sanayinin payı yüzde 94.2, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3.6, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı yüzde 1.7 oldu.Haziran ayında ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 1 milyar 290 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 1 milyar 12 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 790 milyon dolar ile ABD, 701 milyon dolar ile Irak, 628 milyon dolar ile İtalya takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 32.8'ini oluşturdu.Ocak-Haziran döneminde ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 7 milyar 102 milyon olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 4 milyar 619 milyon dolar ile ABD, 4 milyar 455 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 4 milyar 74 milyon dolar ile Irak ve 3 milyar 602 milyon dolar ile İtalya takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 31.8'ini oluşturdu. İthalatta ise Çin ilk sırayı aldı. Haziran ayında Çin'den yapılan ithalat 1 milyar 935 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 1 milyar 527 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 183 milyon dolar ile Rusya, 907 milyon dolar ile Irak ve 779 milyon dolar ile ABD izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 38.8'ini oluşturdu.Ocak-Haziran döneminde ithalatta ilk sırayı Çin aldı. Bu dönemde, Çin'den yapılan ithalat 10 milyar 376 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 9 milyar 113 milyon dolar ile Almanya, 8 milyar 731 milyon dolar ile Rusya, 6 milyar 61 milyon dolar ile ABD ve 3 milyar 856 milyon dolar ile İtalya izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 38.6'sını oluşturdu.Özel ticaret sistemine göre ihracat, Haziran ayında yıllık bazda yüzde 15.2 artarak 12 milyar 745 milyon dolara, ithalat yüzde 11.1 artarak 15 milyar 835 milyon dolara yükseldi.Haziran ayında dış ticaret açığı yüzde 3.1 azalarak 3 milyar 189 milyon dolardan, 3 milyar 91 milyon dolara geriledi.

Özel ticaret sistemine göre ihracat, Ocak-Haziran döneminde, yıllık bazda yüzde 15.3 azalarak 70 milyar 893 milyon dolara, ithalat yüzde 4.1 azalarak 94 milyar 527 milyon dolara indi. Böylece, Ocak-Haziran döneminde dış ticaret açığı yüzde 58.8 artarak 14 milyar 883 milyon dolardan, 23 milyar 633 milyon dolara yükseldi. (Grafik)