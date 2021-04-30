Dış ticaret istatistikleri (2)

Türkiye'nin mart ihracatında imalat sanayisinin payı yüzde 94,9'u bulurken, ithalatta ara mallarının payı yüzde 74,8 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye İstatistik Kurumu ve Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle Genel Ticaret Sistemi (GTS) kapsamında oluşturulan mart ayına ilişkin dış ticaret istatistikleri açıklandı.

Buna göre, ekonomik faaliyetler incelendiğinde, ihracatta, mart ayında imalat sanayisinin payı yüzde 94,9, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3,1, madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,6 oldu.

Ocak-mart döneminde ekonomik faaliyetlere göre ihracatta imalat sanayinin payı yüzde 94,3, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3,5, madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,7 olarak hesaplandı.

Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre ithalatta, martta ara mallarının payı yüzde 74,8, sermaye mallarının payı yüzde 14,7 ve tüketim mallarının payı yüzde 10,3 olarak kayıtlara geçti.

Ocak-mart döneminde ara mallarının payı yüzde 75,3, sermaye mallarının payı yüzde 14,2 ve tüketim mallarının payı yüzde 10,3 oldu.

Almanya ihracatta, Çin ithalatta ilk sırada

Martta, ihracat yapılan ülkeler arasında ilk sırayı Almanya aldı. Bu ülkeye 1 milyar 675 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Almanya'yı 1 milyar 243 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 64 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 979 milyon dolar ile İtalya, 927 milyon dolar ile Irak takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 31'ini oluşturdu.

Ocak-mart döneminde ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 4 milyar 623 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 3 milyar 90 milyon dolar ile ABD, 2 milyar 837 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 2 milyar 677 milyon dolar ile İtalya ve 2 milyar 376 milyon dolar ile Irak izledi. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 31,2'sine karşılık geldi.

İthalatta ise ilk sırayı Çin aldı. Mart ayında Çin'den yapılan ithalat 2 milyar 812 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 2 milyar 537 milyon dolar ile Rusya, 2 milyar 235 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 76 milyon dolar ile İtalya, 1 milyar 71 milyon dolar ile ABD izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 41,2'sini oluşturdu.

Ocak-mart döneminde ithalatta ilk sırayı Çin aldı. Çin'den yapılan ithalat 7 milyar 253 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 6 milyar 71 milyon dolar ile Rusya, 5 milyar 447 milyon dolar ile Almanya, 2 milyar 679 milyon dolar ile İtalya, 2 milyar 650 milyon dolar ile ABD izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 39,5'in tekabül etti.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre, martta bir önceki aya göre ihracat yüzde 4,2, ithalat yüzde 5,5 arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise martta bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 37,7, ithalat yüzde 22,4 arttı.

Öte yandan, yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı martta yüzde 3,4 olarak kayıtlara geçti.

Ocak-mart döneminde ise imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 94,3 olarak hesaplandı. Bu dönemde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 3,1 oldu.

Mart ayında imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 79,2 olarak hesaplandı. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 13,6 oldu.

Ocak-mart döneminde imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 79,2 olurken, bu dönemde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 13,3 olarak kayıtlara geçti.

Özel Ticaret Sistemi verileri

Özel Ticaret Sistemi'ne (ÖTS) göre ihracat, martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 42,8 artarak 17 milyar 997 milyon dolar, ithalat yüzde 26,8 artarak 22 milyar 774 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Martta dış ticaret açığı yüzde 10,8 azalarak 5 milyar 358 milyon dolardan, 4 milyar 777 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı Mart 2020'de yüzde 70,2 iken, geçen ay yüzde 79'a yükseldi.

ÖTS'ye göre ihracat, ocak-mart döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,3 artarak 47 milyar 325 milyon dolar, ithalat yüzde 10,6 artarak 59 milyar 185 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ocak-mart döneminde dış ticaret açığı yüzde 10 azalarak 13 milyar 182 milyon dolardan, 11 milyar 860 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2020 Ocak-mart döneminde yüzde 75,4 iken, 2021 yılının aynı döneminde yüzde 80'e yükseldi.

(Bitti)