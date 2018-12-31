Dış Ticaret Açığı Kasım'da Yüzde 89.8 Azaldı.
54 dakika önce
– Dış ticaret açığı Kasım ayında, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 89.8 azalarak 651 milyon dolara geriledi.
– Dış ticaret açığı Kasım ayında, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 89.8 azalarak 651 milyon dolara geriledi. Türkiye İstatistik Kurumu
ile Ticaret Bakanlığı
işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; Kasım ayında ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9.4 artarak 15 milyar 529 milyon dolara çıkarken, ithalat yüzde 21.3 azalarak 16 milyar 180 milyon dolara geriledi. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 10:07 Kaynak: DHA
Dış Ticaret Açığı Kasım'da Yüzde 89,8 Azaldı
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