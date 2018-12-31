Son Dakika Haberleri: Dış Ticaret Açığı Kasım'da Yüzde 89.8 Azaldı.

Dış Ticaret Açığı Kasım'da Yüzde 89.8 Azaldı.

54 dakika önce

– Dış ticaret açığı Kasım ayında, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 89.8 azalarak 651 milyon dolara geriledi.

Dış Ticaret Açığı Kasım'da Yüzde 89.8 Azaldı., System.String[]
– Dış ticaret açığı Kasım ayında, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 89.8 azalarak 651 milyon dolara geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; Kasım ayında ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9.4 artarak 15 milyar 529 milyon dolara çıkarken, ithalat yüzde 21.3 azalarak 16 milyar 180 milyon dolara geriledi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 10:07 Kaynak: DHA

Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi
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