Dış ticaret açığı Mart'ta yüzde 181.6 arttı

Dış ticaret açığı Mart ayında yüzde 181.6 artarak 1 milyar 915 milyon dolardan 5 milyar 391 milyon dolara yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre ihracatın ithalatı karşılama oranı 2019 Mart ayındaki yüzde 89.5'den, yüzde 71.3'e geriledi.

TÜİK ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; Mart ayında yıllık bazda ihracat, yüzde 17.8 azalarak 13 milyar 422 milyon dolara gerilerken, ithalat yüzde 3.1 artarak 18 milyar 813 milyon dolara yükseldi.

Böylece, yılın ilk çeyreğinde ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4.0 azalarak 42 milyar 749 milyon dolara gerilerken, ithalat yüzde 10.3'lük artışla 55 milyar 655 milyon dolara yükseldi.

Aynı dönemde dış ticaret açığı da yüzde 117.3 artarak 5 milyar 938 milyon dolardan 12 milyar 906 milyon dolara yükselirken, ihracatın ithalatı karşılama oranı da yüzde 88.2'den yüzde 76.8'e geriledi.

Ekonomik faaliyetlere göre ihracatta, Mart ayında imalat sanayinin payı yüzde 94.7, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3.3, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı yüzde 1.5 oldu.

Ocak-Mart döneminde ekonomik faaliyetlere göre ihracatta imalat sanayinin payı yüzde 94.6, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3.5, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı yüzde 1.5 oldu.

Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre ithalatta, 2020 Mart ayında ara mallarının payı yüzde 75.3, sermaye mallarının payı yüzde 13.6 ve tüketim mallarının payı yüzde 11.0 oldu.

Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre ithalatta, Ocak-Mart döneminde ise ara mallarının payı yüzde 76.5, sermaye mallarının payı yüzde 12.7 ve tüketim mallarının payı yüzde 10.5 oldu.

Mart ayında ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 1 milyar 282 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 880 milyon dolar ile ABD, 801 milyon dolar ile Birleşik Krallık , 541 milyon dolar ile İtalya ve 507 milyon dolar ile İspanya izledi. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 29.9'unu oluşturdu.

Ocak-Mart döneminde ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 4 milyar 36 milyon olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 2 milyar 525 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 2 milyar 366 milyon dolar ile ABD, 2 milyar 211 milyon dolar ile Irak ve 2 milyar 191 milyon dolar ile İtalya takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 31.2'sini oluşturdu.

İthalatta ise Almanya ilk sırayı aldı. Mart ayında Almanya'dan yapılan ithalat 1 milyar 950 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 1 milyar 420 milyon dolar ile Çin, 1 milyar 417 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 378 milyon dolar ile Rusya Federasyonu ve 991 milyon dolar ile İsviçre izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 38'ini oluşturdu.

Ocak-Mart döneminde ithalatta ilk sırayı Rusya Federasyonu aldı. Bu dönemde, Rusya Federasyonu'ndan yapılan ithalat 5 milyar 176 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 5 milyar 19 milyon dolar ile Çin, 4 milyar 921 milyon dolar ile Almanya, 3 milyar 773 milyon dolar ile ABD ve 2 milyar 264 milyon dolar ile İtalya izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 38'ini oluşturdu.

Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri, ISIC Rev.4 sınıflaması içinde yer alan imalat sanayi ürünlerini kapsıyor. Mart ayında ISIC Rev.4'e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 94.7'dir. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 3.6 düzeyinde gerçekleşti. Ocak-Mart döneminde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 3.3 oldu.

Mart ayında imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 80.3 ve yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 14.7 oldu. Ocak-Mart döneminde imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 78 ve yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 13.6 oldu. (Grafik)