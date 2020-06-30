Dış ticaret açığı Mayıs'ta yüzde 102.7 arttı (2) - Son Dakika

Dış ticaret açığı Mayıs'ta yüzde 102.7 arttı (2)

Dış ticaret açığı Mayıs'ta yıllık bazda yüzde 102.7 artarak 1 milyar 687 milyon dolardan, 3 milyar 420 milyon dolara yükseldi.

Dış ticaret açığı Mayıs'ta yıllık bazda yüzde 102.7 artarak 1 milyar 687 milyon dolardan, 3 milyar 420 milyon dolara yükseldi. Bu dönemde ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 90.9'dan yüzde 74.5'e geriledi.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2020 yılı Mayıs ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 40.9 azalarak 9 milyar 967 milyon dolara, ithalat yüzde 27.8 azalarak 13 milyar 387 milyon dolara geriledi.

Genel ticaret sistemine göre ihracat 2020 yılı Ocak-Mayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 19.7 azalarak 61 milyar 586 milyon dolara, ithalat yüzde 5.2 azalarak 82 milyar 591 milyon dolara indi.

Ocak-Mayıs döneminde dış ticaret açığı yüzde 102.8 artarak 10 milyar 358 milyon dolardan, 21 milyar 5 milyon dolara yükseldi. Aynı dönemde ihracatın ithalatı karşılama oranı da yüzde 88.1'den, yüzde 74.6'ya geriledi.

Ekonomik faaliyetlere göre ihracatta, 2020 Mayıs ayında imalat sanayinin payı yüzde 93.8, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3.7, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı yüzde 1.9 oldu.

Ocak-Mayıs döneminde ekonomik faaliyetlere göre ihracatta imalat sanayinin payı yüzde 94.2, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3.6, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı yüzde 1.7 oldu.

Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre ithalatta, Mayıs ayında ara mallarının payı yüzde 76.7, sermaye mallarının payı yüzde 14.5 ve tüketim mallarının payı yüzde 8.4 oldu.

Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre ithalatta, 2020 Ocak-Mayıs döneminde ise ara mallarının payı yüzde 76.1, sermaye mallarının payı yüzde 13.4 ve tüketim mallarının payı yüzde 10.1 oldu.

Mayıs ayında ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 919 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 882 milyon dolar ile ABD, 603 milyon dolar ile Irak, 560 milyon dolar ile Birleşik Krallık ve 416 milyon dolar ile Fransa izledi. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 33.9'unu oluşturdu.

Ocak-Mayıs döneminde ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 5 milyar 812 milyon olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 3 milyar 829 milyon dolar ile ABD, 3 milyar 445 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 3 milyar 375 milyon dolar ile Irak ve 2 milyar 974 milyon dolar ile İtalya izledi. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 31.6'sını oluşturdu.

İthalatta ise Çin ilk sırayı aldı. Mayıs ayında Çin'den yapılan ithalat 1 milyar 863 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 1 milyar 231 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 172 milyon dolar ile Rusya, 764 milyon dolar ile ABD ve 483 milyon dolar ile İtalya izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 41.2'sini oluşturdu.

Ocak-Mayıs döneminde ithalatta ilk sırayı Çin aldı. Bu dönemde, Çin'den yapılan ithalat 8 milyar 440 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 7 milyar 587 milyon dolar ile Almanya, 7 milyar 548 milyon dolar ile Rusya, 5 milyar 282 milyon dolar ile ABD ve 3 milyar 180 milyon dolar ile İtalya izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 38.8'ini oluşturdu.

Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri, ISIC Rev.4 sınıflaması içinde yer alan imalat sanayi ürünlerini kapsıyor. Mayıs ayında ISIC Rev.4'e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 93.8'dir. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 3.8'dir. Ocak-Mayıs döneminde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 3.6'dır.

Mayıs ayında imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 82.1 oldu. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 12.3 düzeyindeydi. Ocak-Mayıs döneminde imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 79.1 oldu. Bu dönemde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 13.7 düzeyindeydi. (Grafik - Tablo)


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Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 10:13 Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Dış ticaret açığı Mayıs'ta yüzde 102.7 arttı (2) - Son Dakika Ekonomi

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