Son Dakika Haberleri: Dış ticaret açığı Mayıs'ta yüzde 76,5 azaldı
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Dış ticaret açığı Mayıs'ta yüzde 76,5 azaldı

1 saat önce

TÜİK geçici verilerine göre, 2019 Mayıs döneminde ihracat yüzde 12,1 arttı, ithalat ise yüzde 19,3 azaldı.

Dış ticaret açığı Mayıs'ta yüzde 76,5 azaldı, System.String[]
TÜİK geçici verilerine göre, 2019 Mayıs döneminde ihracat yüzde 12,1 arttı, ithalat ise yüzde 19,3 azaldı. Dış ticaret açığı Mayıs ayında yüzde 76,5 azalarak 1 milyar 838 milyon dolara geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 Mayıs dönemi dış ticaret istatistiklerini açıkladı. Buna göre; Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2019 yılı Mayıs ayında, 2018 yılının aynı ayına göre yüzde 12,1 artarak 15 milyar 981 milyon dolar, ithalat yüzde 19,3 azalarak 17 milyar 819 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Dış ticaret açığı yüzde 76,5 azaldı

Mayıs ayında dış ticaret açığı yüzde 76,5 azalarak 1 milyar 838 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2018 Mayıs ayında yüzde 64,6 iken, 2019 Mayıs ayında yüzde 89,7'ye yükseldi.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat yüzde 8,1 arttı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2019 Mayıs ayında bir önceki aya göre ihracat yüzde 8,1 arttı, ithalat yüzde 4,1 azaldı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2019 yılı Mayıs ayında önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 12 arttı, ithalat yüzde 19,7 azaldı.

En fazla ihracat yapılan ülke Almanya oldu

Almanya'ya yapılan ihracat 2019 Mayıs ayında 1 milyar 467 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 857 milyon dolar ile İtalya, 853 milyon dolar ile Birleşik Krallık ve 784 milyon dolar ile ABD takip etti. Rusya'dan yapılan ithalat, 2019 yılı Mayıs ayında 1 milyar 890 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 1 milyar 623 milyon dolar ile Çin, 1 milyar 619 milyon dolar ile Almanya ve 1 milyar 3 milyon dolar ile ABD izledi.

Yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ihracatı içindeki payı yüzde 3,4 oldu

Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri, ISIC Rev.3 sınıflaması içinde yer alan imalat sanayi ürünlerini kapsamaktadır. Mayıs ayında ISIC Rev.3'e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 94,8'dir. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 3,4'tür. İmalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 75,2'dir. Mayıs ayında yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 15'tir.

Genel ticaret sistemine göre ihracat 16 milyar 803 milyon dolar oldu

Genel ticaret sistemine göre ihracat 2019 yılı Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,4 artarak 16 milyar 803 milyon dolar, ithalat ise yüzde 20,1 azalarak 18 milyar 541 milyon dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu ayda ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 90,6 oldu. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 10:13 Kaynak: İHA
İhracat, Ekonomi
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