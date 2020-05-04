Dış ticaret açığı Nisan'da 3 milyar 965 milyon dolar

Ticaret Bakanlığı verilerine göre Nisan ayında dış ticaret açığı 3 milyar 965 milyon dolar olarak gerçekleşirken dış ticaret hacmiyıllık bazda yüzde 34.31 azalarak 21 milyar 950 milyon dolar oldu.

Böylece, Nisan ayında ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 69.4; Ocak-Nisan döneminde ise yüzde 75.4 olarak gerçekleşti.

Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 41.38 azalan ihracat 8 milyar 993 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ticaret Bakanlığı açıklaasında, "Mart ayından itibaren tüm dünyayı hem sosyal hem de ekonomik anlamda çok büyük oranda olumsuz etkileyen Covid-19 salgınının ekonomik yansımalarının Nisan ayında çok daha sert ve keskin görülmeye başlanması, ihracatımızı negatif yönde etkilemeye devam etmiştir. Nitekim salgın nedeniyle başta AB ülkeleri olmak üzere, önemli ihraç ülkelerimizde görülen eşi görülmemiş boyuttaki pazar ve talep daralmaları ve sınırlardaki karantina önlemleri Nisan ayı ihracatımızda görülen düşüşün de ana nedeni olmuştur" denildi.

Nisan ayında ithalat da bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 28.31 azalarak 12 milyar 957 milyon dolar oldu.

Nisan ayında en fazla ihracat yapılan ülkeler sırasıyla Almanya , ABD ve Irak olurken ithalatta ise ilk üç sırayı Çin, Almanya ve Rusya aldı.

Salgın nedeniyle başta AB ülkeleri olmak üzere, önemli ihraç ülkelerimizde görülen eşi görülmemiş boyuttaki pazar ve talep daralmaları ve sınırlardaki karantina önlemleri nedeniyle Nisan ayında ihracatımız bir önceki yılın aynı ayına göre; Fransa'ya yüzde 66; İspanya'ya yüzde 59; İngiltere'ye yüzde 57.7; İtalya'ya yüzde 51; Belçika'ya yüzde 48.8; Almanya'ya yüzde 35.9; Irak'a yüzde 34.4 ve ABD'ye yüzde 25.1 azaldı.