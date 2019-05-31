Dış ticaret açığı, nisanda yüzde 56 azaldı
1 saat önce
Türkiye'nin dış ticaret açığı nisan ayında yüzde 55,6 azalarak 2 milyar 982 milyon dolara geriledi.
Türkiye
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 10:28
'nin dış ticaret açığı nisan ayında yüzde 55,6 azalarak 2 milyar 982 milyon dolara geriledi. Nisanda ihracat 14.5 milyar dolar, ithalat ise 17.5 milyar dolar olarak gerçekleşti.
Nisan'da dış ticaret açığı yüzde 55,6 azaldı
Oğlundan ayrı kalmak istemeyen Fahriye Evcen, evine spor salonu yaptırdı
Bakan Pakdemirli'den çiftçilere bayram müjdesi: 170 bin çiftçiye 2 milyar lira ödenecek
Günde 800 adet nargile lülesi yapıp yurt dışına satıyor