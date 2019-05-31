Son Dakika Haberleri: Dış ticaret açığı, nisanda yüzde 56 azaldı
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Dış ticaret açığı, nisanda yüzde 56 azaldı

1 saat önce

Türkiye'nin dış ticaret açığı nisan ayında yüzde 55,6 azalarak 2 milyar 982 milyon dolara geriledi.

Dış ticaret açığı, nisanda yüzde 56 azaldı, System.String[]
Türkiye'nin dış ticaret açığı nisan ayında yüzde 55,6 azalarak 2 milyar 982 milyon dolara geriledi. Nisanda ihracat 14.5 milyar dolar, ithalat ise 17.5 milyar dolar olarak gerçekleşti.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 10:28 
İhracat, Türkiye, Ekonomi
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