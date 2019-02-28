Son Dakika Haberleri: Dış Ticaret Açığı Ocak'ta Yüzde 72.5 Düşüşle 2.5 Milyar Dolar

Dış Ticaret Açığı Ocak'ta Yüzde 72.5 Düşüşle 2.5 Milyar Dolar

12 dakika önce

– Dış ticaret açığı Ocak ayında, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 72.5 düşüşle, 2 milyar 503 milyon dolara geriledi.

Dış Ticaret Açığı Ocak'ta Yüzde 72.5 Düşüşle 2.5 Milyar Dolar, System.String[]
– Dış ticaret açığı Ocak ayında, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 72.5 düşüşle, 2 milyar 503 milyon dolara geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2019 yılı Ocak ayında, 2018 yılının aynı ayına göre yüzde 5.9 artarak 13 milyar 170 milyon dolara çıkarken, ithalat yüzde 27.2 azalarak 15 milyar 673 milyon dolara geriledi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 10:06 Kaynak: DHA

Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı, Türkiye İstatistik Kurumu, Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
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