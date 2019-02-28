Dış Ticaret Açığı Ocak'ta Yüzde 72.5 Düşüşle 2.5 Milyar Dolar
12 dakika önce
– Dış ticaret açığı Ocak ayında, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 72.5 düşüşle, 2 milyar 503 milyon dolara geriledi.
– Dış ticaret açığı Ocak ayında, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 72.5 düşüşle, 2 milyar 503 milyon dolara geriledi. Türkiye İstatistik Kurumu
ile Ticaret Bakanlığı
işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2019 yılı Ocak ayında, 2018 yılının aynı ayına göre yüzde 5.9 artarak 13 milyar 170 milyon dolara çıkarken, ithalat yüzde 27.2 azalarak 15 milyar 673 milyon dolara geriledi. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 10:06 Kaynak: DHA
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