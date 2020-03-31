Dış ticaret açığı şubat ayında yüzde 72 artarak 2 milyar 981 milyon dolara yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan şubat ayına ilişkin geçici dış ticaret verileri açıklandı.



Buna göre, Genel Ticaret Sistemi (GTS) kapsamında ihracat, ocak-şubat döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,1 yükselerek 29 milyar 357 milyon dolara, ithalat yüzde 14,3'lük artışla 36 milyar 841 milyon dolara çıktı.