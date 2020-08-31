Dış ticaret açığı Temmuz'da 2.7 milyar dolara geriledi (2)

Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 2.9 ve Ocak-Temmuz döneminde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 3.4 oldu. (Grafik - Tablo)

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