Dış ticaret açığı Temmuz'da 2.7 milyar dolara geriledi (2) - Son Dakika

Dış ticaret açığı Temmuz'da 2.7 milyar dolara geriledi (2)

Dış ticaret açığı Temmuz'da yıllık bazda yüzde 18.2 azalarak 3 milyar 297 milyon dolardan, 2 milyar 697 milyon dolara geriledi.

Dış ticaret açığı Temmuz'da 2.7 milyar dolara geriledi (2), System.String[]
Dış ticaret açığı Temmuz'da yıllık bazda yüzde 18.2 azalarak 3 milyar 297 milyon dolardan, 2 milyar 697 milyon dolara geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; bu dönemde ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 82.9 düzeyinden yüzde 84.8'e yükseldi.Buna göre, Temmuz'da yıllık bazda ihracat yüzde 5.8 azalarak 15 milyar 12 milyon dolara, ithalat yüzde 7.9 azalarak 17 milyar 709 milyon dolara geriledi.Buna karşılık, Ocak-Temmuz döneminde dış ticaret açığı yüzde 55.6 artarak 17 milyar 85 milyon dolardan, 26 milyar 590 milyon dolara yükseldi. Bu dönemde ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 85.9'dan yüzde 77.2'ye geriledi.TÜİK verilerine göre, genel ticaret sistemine göre ihracat Ocak-Temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13.7 azalarak 90 milyar 15 milyon dolara, ithalat yüzde 3.9 azalarak 116 milyar 605 milyon dolara geriledi.Ekonomik faaliyetlere göre ihracatta, 2020 Temmuz ayında imalat sanayinin payı yüzde 95.1, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 2.8, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı yüzde 1.6 oldu.Ocak-Temmuz döneminde ekonomik faaliyetlere göre ihracatta imalat sanayinin payı yüzde 94.4, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3.5, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı yüzde 1.7 oldu.Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre ithalatta, 2020 Temmuz ayında ara mallarının payı yüzde 72.3, sermaye mallarının payı yüzde 15.3 ve tüketim mallarının payı yüzde 12.2 oldu.Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre ithalatta, 2020 Ocak-Temmuz döneminde ise ara mallarının payı yüzde 75.2, sermaye mallarının payı yüzde 13.9 ve tüketim mallarının payı yüzde 10.6 oldu.Temmuz ayında ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 1 milyar 468 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 973 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 952 milyon dolar ile ABD, 743 milyon dolar ile Irak, 704 milyon dolar ile Fransa takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 32.2'sini oluşturdu.Ocak-Temmuz döneminde ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 8 milyar 567 milyon olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 5 milyar 570 milyon dolar ile ABD, 5 milyar 428 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 4 milyar 816 milyon dolar ile Irak ve 4 milyar 233 milyon dolar ile İtalya takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 31.8'ini oluşturdu.  İthalatta ise Çin ilk sırayı aldı. Temmuz ayında Çin'den yapılan ithalat 1 milyar 912 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 1 milyar 835 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 233 milyon dolar ile Rusya, 970 milyon dolar ile ABD, 962 milyon dolar ile Irak izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 39'unu oluşturdu.Ocak-Temmuz döneminde ithalatta ilk sırayı Çin aldı. Bu dönemde, Çin'den yapılan ithalat 12 milyar 288 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 10 milyar 948 milyon dolar ile Almanya, 9 milyar 964 milyon dolar ile Rusya, 7 milyar 32 milyon dolar ile ABD ve 4 milyar 654 milyon dolar ile İtalya izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 38.5'ini oluşturdu.

Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 2.9 ve Ocak-Temmuz döneminde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 3.4 oldu. (Grafik - Tablo)


- Ayrıntılar

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.08.2020 11:46 - Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Dış ticaret açığı Temmuz'da 2.7 milyar dolara geriledi (2) - Son Dakika Ekonomi

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