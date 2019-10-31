Dış ticaret açığı yüzde 6,6 arttı
1 saat önce
Dış ticaret dengesi eylül ayında 2,06 milyar dolar açık verdi.
Dış ticaret dengesi eylül ayında 2,06 milyar dolar açık verdi. Böylece, dış ticaret açığı geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 6,6 artmış oldu.
Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 10:12
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