Son Dakika Haberleri: Dış ticaret açığı yüzde 6,6 arttı
Son Dakika Ekonomi Dış ticaret açığı yüzde 6,6 arttı

Dış ticaret açığı yüzde 6,6 arttı

1 saat önce

Dış ticaret dengesi eylül ayında 2,06 milyar dolar açık verdi.

Dış ticaret açığı yüzde 6,6 arttı, System.String[]

Dış ticaret dengesi eylül ayında 2,06 milyar dolar açık verdi. Böylece, dış ticaret açığı geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 6,6 artmış oldu.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 10:12 
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