Dış ticaret açığı yüzde 90 azaldı
51 dakika önce
Kasım ayında ihracat yüzde 9,4 artış gösterirken, ithalat yüzde 21,3 azaldı.
Kasım ayında ihracat yüzde 9,4 artış gösterirken, ithalat yüzde 21,3 azaldı. Dış ticaret açığı yüzde 89,8 oranında düşüş yaşadı.
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 10:10
Dış Ticaret Açığı Kasım'da Yüzde 89,8 Azaldı
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