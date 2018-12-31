Son Dakika Haberleri: Dış ticaret açığı yüzde 90 azaldı

Dış ticaret açığı yüzde 90 azaldı

51 dakika önce

Kasım ayında ihracat yüzde 9,4 artış gösterirken, ithalat yüzde 21,3 azaldı.

Dış ticaret açığı yüzde 90 azaldı, System.String[]
Kasım ayında ihracat yüzde 9,4 artış gösterirken, ithalat yüzde 21,3 azaldı. Dış ticaret açığı yüzde 89,8 oranında düşüş yaşadı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 10:10 

İhracat, Ekonomi
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