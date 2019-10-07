Son Dakika Haberleri: Dış Ticaret Beklenti Anketi
Son Dakika Ekonomi Haber

Dış Ticaret Beklenti Anketi

7 dakika önce

Ticaret Bakanlığı İhracat Beklenti Endeksi, yılın son çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 14,4 puan azalarak 108,9 seviyesinde gerçekleşti.

Dış Ticaret Beklenti Anketi, System.String[]

Ticaret Bakanlığı İhracat Beklenti Endeksi, yılın son çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 14,4 puan azalarak 108,9 seviyesinde gerçekleşti. İthalat Beklenti Endeksi ise 1,6 puan azalarak 96,5 oldu.

Ticaret Bakanlığı, yılın son çeyreğine ilişkin Dış Ticaret Beklenti Anketi'ni açıkladı.

Buna göre, İhracat Beklenti Endeksi, yılın son çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 14,4 puan düştü. Üçüncü çeyrekte 123,3 olan endeks, son çeyrekte 108,9 seviyesine geriledi. Söz konusu endeks geçen yılın aynı dönemine göre de 2,7 puan azaldı.

Bu dönemde İhracat Beklenti Endeksi'ni "şu anda kayıtlı ihracat sipariş düzeyi" yayılım endeksi negatif etkilerken, 100'den büyük gerçekleşen "gelecek 3 aya ilişkin ihracat beklentisi", "ihracat siparişi beklentisi" ve "son 3 aydaki ihracat sipariş düzeyi"ne ilişkin soruların yayılım endeksleri" artış yönünde yansıdı.

İthalat Beklenti Endeksi

İthalat Beklenti Endeksi, yılın son çeyreğinde üçüncü çeyreğe göre 1,6 puan azalarak 96,5 seviyesinde gerçekleşti. Endeks geçen yılın aynı dönemine göre 3,6 puan geriledi.

İthalat Beklenti Endeksi'ni "gelecek 3 aya ilişkin ithalat beklentisi" ve "şu anda kayıtlı ithalat sipariş düzeyi" yayılımı negatif etkilerken,"ithalat birim fiyatı beklentisi" ve "son 3 aya ilişkin ithalat sipariş düzeyi" endekse pozitif yansıdı.

Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı, İhracat, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 10:12 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'un kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla İmamoğlu'na tebrik telgrafı gönderdi
Amatör futbol kulübünde skandal! Soyunma odasında cinsel ilişkiye girdiler 1 milyonluk ödülün sahibi olan Arda Ayten, paylaşımıyla ses getirdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2019 10:20:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dış Ticaret Beklenti Anketi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]