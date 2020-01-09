Dış Ticaret Beklenti Anketi - Son Dakika
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Dış Ticaret Beklenti Anketi

6 saat önce

Ticaret Bakanlığının bu yılın ilk çeyreğine ilişkin İhracat Beklenti Endeksi, önceki çeyreğe göre 5 puan artarak 113,9 seviyesinde gerçekleşti.

Dış Ticaret Beklenti Anketi, System.String[]

Ticaret Bakanlığının bu yılın ilk çeyreğine ilişkin İhracat Beklenti Endeksi, önceki çeyreğe göre 5 puan artarak 113,9 seviyesinde gerçekleşti. İthalat Beklenti Endeksi ise 9,4 puan artarak 105,9 oldu.

Ticaret Bakanlığı, yılın ilk çeyreğine ilişkin Dış Ticaret Beklenti Anketi'ni açıkladı.

Buna göre, İhracat Beklenti Endeksi, bu dönemde bir önceki çeyreğe göre 5 puan yükseldi. Geçen yılın dördüncü çeyreğinde 108,9 olan endeks, bu yılın ilk çeyreğinde 113,9 seviyesine çıktı. Endeks geçen yılın aynı dönemine göre ise 3,1 puan azaldı.

Yılın ilk çeyreğine ilişkin İhracat Beklenti Endeksi'ni gelecek 3 aya yönelik ihracat beklentisi ve ihracat sipariş beklentisi sorularına ait endeksler önceki çeyreğe göre azalış yönünde, şu anda kayıtlı ihracat sipariş düzeyi ve son 3 aya ilişkin ihracat sipariş düzeyi sorularına ait yayılım endeksleri ise artış yönünde etkiledi.

İthalat Beklenti Endeksi

2020'nin ilk çeyreğine ilişkin İthalat Beklenti Endeksi ise geçen yılın son çeyreğine kıyasla 9,4 puan artarak 105,9 seviyesinde gerçekleşti. Endeks geçen yılın aynı dönemine göre de 11,2 puan arttı.

İthalat Beklenti Endeksi'ni son 3 aylık ithalat sipariş düzeyi sorusuna ilişkin yayılım endeksi önceki çeyreğe göre azalış yönünde, diğer soruların yayılım endeksleri artış yönünde etkiledi.

İhracat, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 10:16 Kaynak: AA
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