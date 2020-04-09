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Dış ticaret beklenti anketi koronavirüs nedeniyle yapılamadı
6 saat önce
Bu yılın ikinci çeyreğine ilişkin Dış Ticaret Beklenti Anketi, koronavirüs (kovid-19) salgını nedeniyle yapılamadı.
Bu yılın ikinci çeyreğine ilişkin Dış Ticaret Beklenti Anketi, koronavirüs (kovid-19) salgını nedeniyle yapılamadı.
Ticaret Bakanlığının internet sitesinde yer alan duyuruya göre, resmi istatistik programı kapsamında Ticaret Araştırmaları Genel Müdürlüğü tarafından 3'er aylık dönemler halinde yapılan dış ticaret beklenti anketi, katılımın yetersiz olması sebebiyle bu dönemde gerçekleştirilemedi.
Bu nedenle, bugün açıklanması beklenen Dış Ticaret Beklenti Anketi yayımlanamayacak. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 10:56 Kaynak: İHA
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