Dış ticaret bilgilendirme semineri düzenlendi - Son Dakika

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası'nda (MTSO) "Dış Ticaret Bilgilendirme" semineri düzenlendi.



Ticaret Bakanlığı koordinesinde Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği (DAİB) ve Malatya TSO iş birliğiyle 'Dış Ticaret Bilgilendirme" semineri gerçekleştirildi. Malatya TSO'nun ev sahipliğinde düzenlenen seminerin açılış konuşmasını yapan Malatya TSO Başkan Vekili Mehmet Gündüz, günümüzde güçlü bir ekonominin en önemli özelliklerinden birisinin uluslararası alanda rekabet edebilen bir ekonomiye sahip olmaktan geçtiğini söyledi.



Malatya Ticaret ve Sanayi Odası yönetimi olarak göreve geldikleri günden itibaren şehrin ihracat potansiyelini artırmak amacıyla çalıştıklarını ifade eden Gündüz, "Malatya ekonomisinin uluslararası alanda daha çok rekabet edebilmesi ve güçlenmesi için oda olarak girişimlerimizi sürdürüyoruz. Malatya iş dünyası ve ihracatçıları olarak hem il hem bölge ve hem de ülke ekonomisine daha çok katkı vermek istiyoruz" dedi.



Bu tür seminerlerin önemli olduğunu da vurgulayan Gündüz, "Bu toplantıların bilgilendirmenin de ötesine geçerek destek ve hibe olarak ihracatçılara, ihracat yapmak isteyenlere geri dönme noktasında büyük faydaları olacağını düşünüyoruz. Bu anlamda odamızın ev sahipliğinde gerçekleşen dış ticaret seminerinin üyelerimize ve Malatya'mıza hayırlara vesile olmasını diliyorum" diye konuştu.



Daha sonra katılımcılara Türk Eximbank ihracat Kredi Sigorta ve garanti programları ile ilgili başlıca konularda bilgilendirmelerde bulunuldu. - MALATYA