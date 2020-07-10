Dış ticaret endeksleri - Son Dakika

Dış ticaret endeksleri

İhracat birim değer endeksi, mayısta yıllık bazda yüzde 3,5, ithalat birim değer endeksi yüzde 13,1 geriledi.

İhracat birim değer endeksi, mayısta yıllık bazda yüzde 3,5, ithalat birim değer endeksi yüzde 13,1 geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayına ilişkin dış ticaret endekslerini açıkladı.

Buna göre, ihracat birim değer endeksi mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,5 azaldı. Endeks bu dönemde, gıda, içecek ve tütünde yüzde 3,4 artarken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 3, yakıtlarda yüzde 60,8 ve imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 2,3 düştü.

İthalat birim değer endeksi ise mayısta yıllık bazda yüzde 13,1 geriledi. Endeks geçen yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 2,6 artarken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 11,8, yakıtlarda yüzde 54,1 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 5,9 azaldı.

İhracat miktar endeksi yüzde 38,7 düştü

İhracat miktar endeksi mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 38,7 azalış gösterdi.

Endeks, gıda, içecek ve tütünde yüzde 23,3, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 27, yakıtlarda yüzde 16,3 ve imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 44,3 geriledi.

İthalat miktar endeksi de mayısta yıllık bazda yüzde 17,5 azaldı. Endeks bu dönemde, gıda, içecek ve tütünde yüzde 23,1, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 12,2, yakıtlarda yüzde 26,4 ve imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 22,7 azalış kaydetti.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış veriler

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre nisanda 102,3 olan ihracat miktar endeksi yüzde 20,7 artarak, mayısta 123,4 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre Mayıs 2019'da 176,8 olan ihracat miktar endeksi yüzde 30,5 azalarak, bu yılın mayıs ayında 122,9 olarak hesaplandı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre nisanda 102,1 olan ithalat miktar endeksi yüzde 9,2 artarak mayısta 111,5'e yükseldi. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise geçen yılın mayıs ayında 122,6 olan ithalat miktar endeksi yüzde 6,8 azalışla bu yıl mayısta 114,2 oldu.

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve Mayıs 2019'da 101,3 olan dış ticaret haddi, 11,2 puan artışla bu yıl mayısta 112,5 olarak kayıtlara geçti.

İhracat, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 10:23 Kaynak: AA

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