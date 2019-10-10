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Dış ticaret endeksleri açıkladı

7 dakika önce

İhracat birim değer endeksi Ağustos döneminde yüzde 3,6 azaldı.

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İhracat birim değer endeksi Ağustos döneminde yüzde 3,6 azaldı.


Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 Ağustos dönemi dış ticaret endekslerini açıkladı. Buna göre; ihracat birim değer endeksi Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,6 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 0,7 artarken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 5,9, yakıtlarda yüzde 19,2 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 4,2 azaldı.


İthalat birim değer endeksi yüzde 5,2 azaldı


İthalat birim değer endeksi Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,2 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 6,2, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 10,7, yakıtlarda yüzde 12 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 2,3 azaldı.


İhracat miktar endeksi yüzde 5,3 arttı


İhracat miktar endeksi Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,3 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 3,6 azalırken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 5,8, yakıtlarda yüzde 89,8 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 9 arttı.


İthalat miktar endeksi yüzde 7 arttı


İthalat miktar endeksi Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 28,2, yakıtlarda yüzde 7,4 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 2,8 artarken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 6,8 azaldı.


Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat miktar endeksi yüzde 1,9 azaldı


Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2019 Temmuz ayında 167,3 olan ihracat miktar endeksi yüzde 1,9 azalarak, 2019 Ağustos ayında 164,1 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2018 Ağustos ayında 156,6 olan ihracat miktar endeksi yüzde 1,6 artarak, 2019 Ağustos ayında 159,1 oldu.


Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ithalat miktar endeksi yüzde 0,9 azaldı


Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2019 Temmuz ayında 124,2 olan ithalat miktar endeksi yüzde 0,9 azalarak, 2019 Ağustos ayında 123 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2018 Ağustos ayında 113,2 olan ithalat miktar endeksi yüzde 5,2 artarak, 2019 Ağustos ayında 119,1 oldu.


Dış ticaret haddi 2019 yılı Ağustos ayında 103,5 olarak gerçekleşti


İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2018 yılı Ağustos ayında 101,8 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 1,7 puan artarak, 2019 yılı Ağustos ayında 103,5 oldu. - İSTANBUL

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 10:03 Kaynak: İHA
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