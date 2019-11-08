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Dış ticaret endeksleri açıklandı

7 saat önce

İhracat birim değer endeksi 2019 Eylül döneminde yüzde 3,4 azaldı.

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İhracat birim değer endeksi 2019 Eylül döneminde yüzde 3,4 azaldı.


Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 Eylül dönemi dış ticaret endeksleri verilerini açıkladı. Buna göre; ihracat birim değer endeksi Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,4 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 1,9 artarken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 7,2, yakıtlarda yüzde 15,2 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 4,1 azaldı.


İhracat birim değer endeksi 2019 yılı üçüncü çeyrekte bir önceki yılın üçüncü çeyreğine göre yüzde 3,5 azaldı.


İthalat birim değer endeksi yüzde 5,3 azaldı


İthalat birim değer endeksi Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,3 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 5,3, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 9,8, yakıtlarda yüzde 14,7 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 2,4 azaldı.


İthalat birim değer endeksi 2019 yılı üçüncü çeyrekte bir önceki yılın üçüncü çeyreğine göre yüzde 4,9 azaldı.


İhracat miktar endeksi yüzde 3,8 arttı


İhracat miktar endeksi Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,8 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 8,3, yakıtlarda yüzde 41,4 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 4,6 artarken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 3 azaldı.


İhracat miktar endeksi 2019 yılı üçüncü çeyrekte bir önceki yılın üçüncü çeyreğine göre yüzde 7,1 arttı.


İthalat miktar endeksi yüzde 6,6 arttı


İthalat miktar endeksi Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,6 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 7,3, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 19,4, yakıtlarda yüzde 3,6 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 3,6 arttı.


İthalat miktar endeksi 2019 yılı üçüncü çeyrekte bir önceki yılın üçüncü çeyreğine göre yüzde 2,4 arttı.


Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat miktar endeksi yüzde 2,1 arttı


Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2019 Ağustos ayında 164,2 olan ihracat miktar endeksi yüzde 2,1 artarak, 2019 Eylül ayında 167,7 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2018 Eylül ayında 162,7 olan ihracat miktar endeksi yüzde 3,8 artarak, 2019 Eylül ayında 169 oldu.


Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ithalat miktar endeksi yüzde 1,3 azaldı


Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2019 Ağustos ayında 122,9 olan ithalat miktar endeksi yüzde 1,3 azalarak, 2019 Eylül ayında 121,3 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2018 Eylül ayında 117,2 olan ithalat miktar endeksi yüzde 4,1 artarak, 2019 Eylül ayında 122 oldu.


Dış ticaret haddi 2019 yılı Eylül ayında 103,6 olarak gerçekleşti


İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2018 yılı Eylül ayında 101,6 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 2 puan artarak, 2019 yılı Eylül ayında 103,6 oldu.


Dış ticaret haddi, 2019 yılı üçüncü çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine göre 1,4 puan artarak 103,5 oldu. - İSTANBUL

İhracat, Eylül, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 10:10 Kaynak: İHA
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