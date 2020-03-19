Dış ticaret endeksleri açıklandı - Son Dakika
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Dış ticaret endeksleri açıklandı

6 saat önce

İhracat birim değer endeksi 2020 ocak döneminde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,7 azaldı.

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İhracat birim değer endeksi 2020 ocak döneminde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,7 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 ocak dönemi dış ticaret endeksleri verilerini açıkladı. Buna göre; ihracat birim değer endeksi Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,7 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 3,5 ve yakıtlarda yüzde 4,1 artarken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 1,1 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 1,6 azaldı.

İHRACAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 5,9 ARTTI

İhracat miktar endeksi Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,9 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 4,2, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 7,4, yakıtlarda yüzde 13,5 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 6,1 arttı.

İTHALAT BİRİM DEĞER ENDEKSİ YÜZDE 5,0 AZALDI

İthalat birim değer endeksi Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,0 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 5,1, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 12,9, yakıtlarda yüzde 5,3 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 5,4 azaldı.

İTHALAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 24,3 ARTTI

İthalat miktar endeksi Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 24,3 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 33,6, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 23,3, yakıtlarda yüzde 3,9 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 20,8 arttı.

MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ İHRACAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 2,1 ARTTI

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2019 Aralık ayında 168,2 olan ihracat miktar endeksi yüzde 2,1 artarak, 2020 Ocak ayında 171,7 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2019 Ocak ayında 144,4 olan ihracat miktar endeksi yüzde 5,9 artarak, 2020 Ocak ayında 152,9 oldu.

MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ İTHALAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 5,2 ARTTI

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2019 Aralık ayında 134,9 olan ithalat miktar endeksi yüzde 5,2 artarak, 2020 Ocak ayında 141,9 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2019 Ocak ayında 108,2 olan ithalat miktar endeksi yüzde 25 artarak, 2020 Ocak ayında 135,2 oldu.

DIŞ TİCARET HADDİ 2020 YILI OCAK AYINDA 106,2 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2019 yılı Ocak ayında 101,7 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 4,5 puan artarak, 2020 yılı Ocak ayında 106,2 oldu.

(İHA)

İhracat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 10:10 Kaynak: İHA

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