Dış ticaret endeksleri açıklandı - Son Dakika

Dış ticaret endeksleri açıklandı

İhracat birim değer endeksi 2020 mayıs döneminde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,5 azaldı.

İhracat birim değer endeksi 2020 mayıs döneminde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,5 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 mayıs dönemi dış ticaret endeksleri verilerini açıkladı. Buna göre; ihracat birim değer endeksi Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,5 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 3,4 artarken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 3,0, yakıtlarda yüzde 60,8 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 2,3 azaldı.

İHRACAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 38,7 AZALDI

İhracat miktar endeksi Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 38,7 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 23,3, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 27,0, yakıtlarda yüzde 16,3 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 44,3 azaldı.

İTHALAT BİRİM DEĞER ENDEKSİ YÜZDE 13,1 AZALDI

İthalat birim değer endeksi Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13,1 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 2,6 artarken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 11,8, yakıtlarda yüzde 54,1 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 5,9 azaldı.

İTHALAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 17,5 AZALDI

İthalat miktar endeksi Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,5 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 23,1, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 12,2, yakıtlarda yüzde 26,4 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 22,7 azaldı.

MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ İHRACAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 20,7 ARTTI

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2020 Nisan ayında 102,3 olan ihracat miktar endeksi yüzde 20,7 artarak, 2020 Mayıs ayında 123,4 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2019 Mayıs ayında 176,8 olan ihracat miktar endeksi yüzde 30,5 azalarak, 2020 Mayıs ayında 122,9 oldu.

MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ İTHALAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 9,2 ARTTI

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2020 Nisan ayında 102,1 olan ithalat miktar endeksi yüzde 9,2 artarak, 2020 Mayıs ayında 111,5 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2019 Mayıs ayında 122,6 olan ithalat miktar endeksi yüzde 6,8 azalarak, 2020 Mayıs ayında 114,2 oldu.

DIŞ TİCARET HADDİ 2020 YILI MAYIS AYINDA 112,5 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2019 yılı Mayıs ayında 101,3 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 11,2 puan artarak, 2020 yılı Mayıs ayında 112,5 oldu.

(İHA)

İhracat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 10:17 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Dış ticaret endeksleri açıklandı - Son Dakika
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