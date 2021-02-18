Dış ticaret fazlası veren kent: Gaziantep - Son Dakika

Dış ticaret fazlası veren kent: Gaziantep

18.02.2021 11:57
Dış ticaret fazlası veren kent: Gaziantep, System.String[]

Gaziantep'ten bu yılın ocak ayında yapılan ihracat, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,9 artışla yaklaşık 670,5 milyon dolara çıktı.

Gaziantep'ten bu yılın ocak ayında yapılan ihracat, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,9 artışla yaklaşık 670,5 milyon dolara çıktı. Kentte ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 149,2 oldu.

AA muhabirinin Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri verilerinden derlediği bilgilere göre, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin en çok ihracat yapan kenti konumunda bulunan Gaziantep, sanayi ve ticaret alanındaki performansıyla öncü kent olma özelliğini sürdürüyor.

Ocak ayında 1527 firmanın aktif olarak dış satım gerçekleştirdiği kent, 670 milyon 489 bin dolarlık ihracata imza attı.

Gaziantep, uzun süredir dış ticaret fazlası vererek diğer ihracatçı şehirlerden farklı bir özellik kazandı.

Ocak ayında 670,5 milyon dolarlık ihracata karşılık yaklaşık 445 milyon dolarlık ithalat gerçekleştirilen Gaziantep'te ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 149,2 oldu. Gaziantep, ihracatçı yapısının yanı sıra dış ticaret fazlası veren kent konumuyla da ön plana çıktı.

Sanayide çarklar dönüyor

Sanayi verileriyle de dikkati çeken Gaziantep'te, sanayicilerin elektrik ve doğal gaz tüketiminde önemli artış oldu.

Ocak ayında Gaziantep sanayisi 499 milyon 89 bin kilovatsaat elektrik, 31 milyon 836 bin metreküp doğal gaz tüketti. Sanayiciler, geçen yılın aynı dönemine göre elektrik tüketimini yüzde 11,4, doğal gaz tüketimini ise yüzde 16 artırdı.

"Gazianteplinin girişimci ruhu, çalışkanlığı ve azmi herkes tarafından bilinir"

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Başkanı Tuncay Yıldırım, kentin sanayi ve ticarette her geçen gün büyüdüğünü söyledi.

Bu büyümenin özel sektörün gücüyle gerçekleştiğini dile getiren Yıldırım, şöyle konuştu:

"Kentimizde otomotiv, savunma sanayi gibi sektörlerde yatırım yok. Dolayısıyla bizler tırnaklarımızla kazıya kazıya, dünyada resmi olarak tanınmış ülkelerin hemen hemen tamamına bin bir emekle, alın ve akıl teriyle ürettiğimiz ürünleri satıyoruz. Gazianteplinin girişimci ruhu, çalışkanlığı ve azmi herkes tarafından bilinir. Bu özelliğin yanına kurumlarımızın birlik ve beraberlik anlayışı da eklenince başarı kendiliğinden geliyor."

Yıldırım, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ticarette yaşanan zorluklara işaret ederek şunları dile getirdi:

"Salgının etkisiyle üyelerimiz sıkıntılı günler geçiriyor, ayakta kalabilmek için büyük çaba sarf ediyor. Bu noktada Gaziantep ticari hayatının çatı kuruluşu olarak biz de bir yandan üyelerimizin gelişimini destekleyecek projeler geliştirirken bir yandan da onların en güçlü sesi olmaya çalışıyoruz. SGK verilerine göre Gaziantep'te kayıtlı 34 bin 165 iş yeri bulunuyor. Bu iş yerlerinden GTO'ya üye olanların sayısı ise 28 bin 748. GTO üyesi firmalar şehir ticaretinin kılcal damarıdır. Rakamlarla konuşacak olursak GTO, Gaziantep iş dünyasının yüzde 84'ünün temsilcisi niteliğindedir. Bu temsil aslında 30 bine yaklaşan firmanın çalışanları ve aileleriyle birlikte tüm şehrin temsiliyeti niteliğindedir."

Yıldırım, GTO bünyesindeki 41 meslek komitesiyle sorunları tespit edip çözüm önerileri geliştirdiklerini belirterek, "Hazırladığımız kapsamlı raporla da Ankara'yı ziyaret edeceğiz. Bakanlarımızla, bakan yardımcılarımızla, milletvekillerimizle, bürokratlarımızla, kısaca ulaşabildiğimiz her kapıyı çalarak görüşmeler, toplantılar yapacağız." diye konuştu.

Gıda sektöründen ayakkabı sektörüne kadar tüm sektörlerin ve esnafın sorunları ve çözüm önerilerinin bu raporun içinde olduğunu vurgulayan Yıldırım, "Mevcut sorunlarımızın çözümü yönünde adımlar atıldıkça net olarak görülecek ki Gaziantep hızlı tırmanışına devam edecek. Şehrimizin saçtığı ışık daha da belirginleşecek. Bugün konuştuğumuz ihracat rakamlarının, elektrik ve doğal gaz tüketimlerinin, üretimin, istihdamın çok daha fazlasını konuşuyor olacağız." dedi.

Dış Ticaret Fazlası, Gaziantep, İhracat, Ocak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Dış ticaret fazlası veren kent: Gaziantep - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Altay Bayındır bu sezon ligde gösterdiği performansla geçen sezonun istatistiklerini geride bıraktı Gürültü yapan komşu çocuklarının başından aşağıya pis kokulu sarı bir sıvı döktü Dünya "Rüzgar esti, hamile kaldım" diyen kadını konuşuyor! Polis iddiayla ilgili soruşturma başlattı Ünlü yıldız Paris Hilton, Carter Reum ile nişanlandı Belediye çalışanının bıraktığı not araç sahibini duygulandırdı: Aracın aynasını kırdık, sizi bulamadık Akşener'in Demirtaş ve PKK'ya yönelik sözlerinden rahatsız olan HDP, görüşme talebinden vazgeçti Sosyal medyada başlayan "Maske sağlığa zararlıdır" propagandası büyük tepki çekti Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi! İşte martta başlayacak normalleşme sürecinin detayları
Porto-Juventus maçında Pepe, Merih Demiral'a yumruk atmaya kalktı Porto-Juventus maçında Pepe, Merih Demiral'a yumruk atmaya kalktı         
11:55
Altının gram fiyatı 399 liradan işlem görüyor Altının gram fiyatı 399 liradan işlem görüyor         
11:23
Normalleşme süreci başlıyor! Belirlenen 8 şartı uygulayan restoran ve kafeler, müşterilerini ağırlayabilecek Normalleşme süreci başlıyor! Belirlenen 8 şartı uygulayan restoran ve kafeler, müşterilerini ağırlayabilecek         
11:09
Vatandaşı isyan ettiren yağ fiyatları Güldür Güldür'e konu oldu Vatandaşı isyan ettiren yağ fiyatları Güldür Güldür'e konu oldu         
11:00
İlişki yaşadığı mesai arkadaşını öpen çalışan, Yargıtay kararıyla tazminatsız kovuldu İlişki yaşadığı mesai arkadaşını öpen çalışan, Yargıtay kararıyla tazminatsız kovuldu         
10:55
Kaza yapan otomobilde hareketsiz yatan sürücünün uyuşturucu komasına girdiği belirlendi Kaza yapan otomobilde hareketsiz yatan sürücünün uyuşturucu komasına girdiği belirlendi         
10:17
Türkiye'nin mutluluk haritası çıkarıldı! Mutsuzların sayısı artarken en çok mutlu eden şey ise yüzde 70.9 ile sağlık oldu Türkiye'nin mutluluk haritası çıkarıldı! Mutsuzların sayısı artarken en çok mutlu eden şey ise yüzde 70.9 ile sağlık oldu         
10:08
Aleyna Tilki'den Aleyna Tilki'den "Ölüm hakkında ne düşünüyorsun" sorusuna pes dedirten cevap: Küçük yaştan beri ilgim var         
09:52
Sultanahmet'e çakarlı araçla gelen 2. Abdülhamid'in torunu Sultanahmet'e çakarlı araçla gelen 2. Abdülhamid'in torunu "Yolun yolumuzdur şehzadem" sloganlarıyla karşılandı         
09:28
TBMM'de kabul edildi, uzman erbaşların emeklilik yaşı değişiyor TBMM'de kabul edildi, uzman erbaşların emeklilik yaşı değişiyor         
09:24
Doğuştan vajinası ve rahmi olmayan kadın, ameliyat için maddi destek bekliyor Doğuştan vajinası ve rahmi olmayan kadın, ameliyat için maddi destek bekliyor         
09:12
Burnuna gelen kötü koku üzerine tavan arasında cansız beden buldu Burnuna gelen kötü koku üzerine tavan arasında cansız beden buldu         
09:08
Mantar üretimine başlayan kadın, Mantar üretimine başlayan kadın, "İki gün sonra iflas eder" diyenlere aylık 18 bin TL ciro ile cevap verdi         
08:44
Vaka sayısına göre kısıtlamalar kalkacak! İşte normalleşmeye en yakın ve en uzak illerimiz Vaka sayısına göre kısıtlamalar kalkacak! İşte normalleşmeye en yakın ve en uzak illerimiz         
21:58
12 yaşındaki çocuk, babaannesinin evine giren hırsızı öldürdü 12 yaşındaki çocuk, babaannesinin evine giren hırsızı öldürdü         
17:22
Çölün ortasında inanılmaz olay! Bir arabanın yanında 8 cansız beden bulundu Çölün ortasında inanılmaz olay! Bir arabanın yanında 8 cansız beden bulundu         
16:54
Eksi 10 derecede narkozla hayatına son veren doktorun veda mektubu ortaya çıktı Eksi 10 derecede narkozla hayatına son veren doktorun veda mektubu ortaya çıktı         
16:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2021 12:06:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Dış ticaret fazlası veren kent: Gaziantep - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei