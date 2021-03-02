Dış ticaret hacminin yüzde 19'u Kocaeli gümrüklerinden sağlandı

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, geçen yıl 74 milyar dolarla ülke dış ticaret hacminin yüzde 19'unu karşılayan Kocaeli Gümrük Bölge Müdürlüğü bünyesindeki gümrüklerin ülke için büyük önem taşıdığını ifade etti.

Valilik Akçakoca Toplantı Salonunda Kocaeli'de faaliyet gösteren limanların başkan ve yetkilileriyle bir araya gelen Yavuz, yaptığı konuşmada, kentin bilim, sanayi ve teknoloji üssü olarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni dünya ile yarıştıran, rekabet ettiren en önemli şehirlerden biri olduğunu kaydetti.

Yavuz, şunları dile getirdi:

"Aslında hepimizin güçlü sandığı bilim, sanayi ve teknolojide, ekonomide önde olduğunu düşündüğümüz ülkelerin pandemi sürecinde büyük zorluklar yaşadığı, yeteri kadar hazırlıklı olmadıklarına hep birlikte şahit olduk. Her türlü olumsuzluğa rağmen 2020 yılında Kocaeli Gümrük Bölge Müdürlüğü bünyesindeki gümrüklerden toplam 74 milyar dolar civarında bir dış ticaret hacmi gerçekleştirilmiştir. Bu rakam ülkemizin dış ticaret hacmimizin yüzde 19'una tekabül ediyor. Türkiye'de gümrük vergilerinin yüzde 25'i bölgemizde toplanmıştır. Bu aslında Kocaeli'nin tek başına Türkiye için ne anlam ifade ettiğinin de göstergesidir. Diğer taraftan Kocaeli limanı Türkiye'nin en fazla mal elleçlenen birinci, Avrupa'nın yedinci büyük limanıdır. Bu toplantının temel amacı da sektörde yaşanan sıkıntı ve sorunların nelerden ibaret olduğu noktasında sizleri dinleyerek çözümü noktasında nasıl yardımcı olabileceğimizi istişare etmektir."

Kentte diğer ekonomik gelişmeler

Organize Sanayi Bölgeleri'nde (OSB) çalıştırılan kişi sayısında geçen yıl, 2019 yılına göre artış görüldüğüne işaret eden Yavuz, kentte 2020 yılında işsizlik rakamlarının yüzde 33 azaldığını, bunun sebebinin sanayi sektöründeki hareketlilik olduğunu aktardı.

Yavuz, "İlimizde faaliyet gösteren OSB'lerden aldığım rakamlara göre 2019 yılına göre 2020 yılında sanayide özellikle OSB'lerde çalıştırılan kişi sayısında artış olduğunu bizzat gördüm. Ama bu Türkiye'de hiçbir sorun yok demek değildir. Turizm ve hizmet sektörü olumsuz etkilenmiştir. Hükümetimiz özellikle bu yaşanan sürece destek olmak üzere Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında kısa çalışma ödeneği, toplumun dezavantajlı gruplarına yapılan faz 1, faz 2, faz 3 gibi yol ve yöntemler dahil olmak üzere Kocaeli'ye 2020 yılı içerisinde 2.1 milyar TL aktardı." diye konuştu.

Aşı çalışmaları

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgın süreci ve aşı çalışmaları hakkında bilgi veren Yavuz, salgından en çok etkilenen 60 ve üzeri yaş grubunun aşılama çalışmalarının sürdüğünü, Kocaeli'de bu yaş grubunun yüzde 70'inin aşılandığını kaydetti.

Yaşlıların telefondan ya da internetten randevu alabilmelerinin zor olabileceğini değerlendirerek onlara yardımcı olmak üzere bazı tedbirler aldıklarını vurgulayan Yavuz, şöyle dedi:

"Kaymakamlarımız, ilçe sağlık müdürlerimiz, gezici aşı ekipleri oluşturmak suretiyle kapı kapı büyüklerimizin yanına gidiyor, aşı hakkında detaylı bilgilendirme yapıyor ve aşısını yaptırmak isteyenlere aşısını yapıyor. Yine Sosyal Vefa Destek Grupları aracılığıyla bugüne kadar 450 bin talep gerçekleştirildi. Sosyal destek talebinde bulunan vatandaşlarımıza yönelik olarak da 700 bin civarı evde sağlık ve evde bakım hizmeti verdik. Bu rakamlar gösteriyor ki pandemi başlangıcından bugüne 1 milyon 100 bin talep kapı kapı gezmek suretiyle yerine getirilmiştir. Dolayısıyla memur çalışmaz, az çalışır anlayışını da aslında bu dönemde yıktığımızı söyleyebilirim. Sadece bizim çalışanlarımız değil, gönüllülerimiz, hiçbir maddi menfaat beklemeksizin koşan ve bir derde çare olmak için çırpınan aziz milletimizin fertleri vardı. Buradan hepsine ayrı ayrı minnet ve şükran duygularımızı bir kez daha ifade etmek istiyorum."

Kocaeli'de sınırlı normalleşmeye geçildiğini, kentin yüksek riskli iller arasında bulunduğunu anımsatan Yavuz, sanayicilerin salgınla mücadeleye desteğine ilişkin şunları aktardı:

"Maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyarak kısıtlamalardan kurtulabiliriz. Alınan tedbirler sayesinde iş yerlerindeki bulaşın düşük olduğunu görüyoruz. Çünkü Sanayi Odası tarama faaliyetleri yapıyor, sanayicilerimiz işi önemsiyor ve siparişlerini yetiştirebilmek içinde her türlü tedbiri alıyor. Bu yüzden tüm sanayicilerimizi tebrik ediyoruz. Kocaeli olarak sağlık hizmetlerinde ön saflarda olan iliz. Günlük 20 bin PCR testi yapabilecek kapasiteye sahibiz. Bu çok önemli bir güç. Dolayısıyla bize bu konuda destek veren Büyükşehir Belediyemize, OSB'lerimize, tüm kurum ve kuruluşlarımıza teşekkür ediyoruz."

Kocaeli Liman Başkanı Murat Akpınar'ın, yapılan çalışmalar ve karşılaşılan sorunlar hakkında sunum gerçekleştirdiği toplantıya, Vali Yardımcısı Suat Yıldız, Marmara ve Boğazlar Sahil Güvenlik Komutanlığı Sahil Güvenlik İstanbul Grup Komutanı Özgür Koçan, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürü Kemal Akıner, Kocaeli Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ahmet Kırılmaz, Kocaeli İl Tarım ve Orman Müdürü Yüksel Çil, Kocaeli Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü İlhan Aydın, Kocaeli Ticaret İl Müdürü Veysi Uzunkaya, Karayolları Genel Müdürlüğü 14. Şube Şefliği Bölge Müdür Yardımcısı Remzi Turhan, İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Doğusel, Doğu Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Yaşar Yaman Ocak, Kocaeli Hudut ve Sahiller İzmit Sahil Sağlık Denetleme Merkezi Sorumlu Tabip Ercan İnci ile kentteki limanların başkan ve yetkilileri katıldı.