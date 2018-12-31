Dış Ticaret İstatistikleri (1)

Türkiye'nin ihracatı kasımda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,4 artarak 15 milyar 529 milyon dolar, ithalatı yüzde 21,3 azalarak 16 milyar 180 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti.

Türkiye'nin ihracatı kasımda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,4 artarak 15 milyar 529 milyon dolar, ithalatı yüzde 21,3 azalarak 16 milyar 180 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan kasım ayına ve ocak-kasım dönemine ilişkin geçici dış ticaret istatistikleri açıklandı.



Buna göre, ihracat kasımda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,4 artışla 15 milyar 529 milyon dolara yükselirken, ithalat yüzde 21,3 azalarak 16 milyar 180 milyon dolara geriledi.



Bu dönemde dış ticaret açığı yüzde 89,8 azalışla 651 milyon dolara indi.



İhracatın ithalatı karşılama oranı, geçen yılın kasımda ayında yüzde 69,1 iken, bu yılın aynı ayında yüzde 96'ya yükseldi.



Ocak-kasım dönemi



Türkiye'nin ihracatı ocak-kasım döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 7,7 artarak 154 milyar 186 milyon dolara çıkarken, ithalatı yüzde 2 azalışla 206 milyar 505 milyon dolara düştü.



Söz konusu dönemde dış ticaret açığı yüzde 22,6 azalarak 52 milyar 319 milyon dolar oldu.



Bu dönemde ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 74,7 olarak hesaplandı.



(Sürecek)

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