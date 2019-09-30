Dış ticaret istatistikleri (1)

Türkiye'nin ihracatı ağustosta, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,6 artarak 12 milyar 523 milyon dolara çıktı, ithalatı yüzde 1,5 artışla 15 milyar 24 milyon dolara ulaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan ağustos ayına ve ocak-ağustos dönemine ilişkin geçici dış ticaret istatistikleri açıklandı.

Buna göre, ihracat, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,6 artarak 12 milyar 523 milyon dolara yükseldi, ithalatı yüzde 1,5 artışla 15 milyar 24 milyon dolara çıktı.

Bu dönemde dış ticaret açığı, 1,2 yükselerek 2 milyar 500 milyon dolara ulaştı.

İhracatın ithalatı karşılama oranı, geçen yılın ağustos ayında yüzde 83,3 iken, bu yılın aynı ayında yüzde 83,4 olarak gerçekleşti.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre, bir önceki aya göre ihracat yüzde 1,5 azalırken, ithalat yüzde 0,4 artış gösterdi. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise geçen yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 0,8, ithalat yüzde 0,2 azaldı.

Ocak-ağustos dönemi

Türkiye'nin ihracatı, ocak-ağustos döneminde, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2,6 artarak 111 milyar 358 milyon dolara çıkarken, ithalatı yüzde 16,4 düşüşle 131 milyar 939 milyon dolara geriledi.

Söz konusu dönemde dış ticaret açığı yüzde 58,2 azalışla 20 milyar 581 milyon dolar oldu. Bu dönemde ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 84,4 olarak hesaplandı.

Genel Ticaret Sistemi'ne göre dış ticaret

Genel Ticaret Sistemi'ne göre de ihracat, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,8 yükselerek 13 milyar 161 milyon dolar oldu. İthalat ise bu dönemde aynı kalarak 15 milyar 566 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Söz konusu ayda dış ticaret açığı yüzde 8,7 gerileyerek 2 milyar 406 milyon dolara indi. İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 84,5 olarak belirlendi.

(Sürecek)