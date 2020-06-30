Dış ticaret istatistikleri (1) - Son Dakika

Dış ticaret istatistikleri (1)

Türkiye'nin ihracatı, mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 40,9 azalarak 9 milyar 967 milyon dolar, ithalatı yüzde 27,8 azalışla 13 milyar 387 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye'nin ihracatı, mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 40,9 azalarak 9 milyar 967 milyon dolar, ithalatı yüzde 27,8 azalışla 13 milyar 387 milyon dolar olarak gerçekleşti.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan mayıs ayına ilişkin geçici dış ticaret verileri açıklandı.

Buna göre, Genel Ticaret Sistemi (GTS) kapsamında ihracat mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 40,9 azalarak 9 milyar 967 milyon dolar olarak gerçekleşirken, ithalat yüzde 27,8 azalarak 13 milyar 387 milyon dolara geriledi.

Dış ticaret açığı mayısta yüzde 102,7 artarak, 3 milyar 420 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı Mayıs 2019'da yüzde 90,9 iken, yüzde 74,5'e düştü.

İhracat ocak-mayıs döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19,7 azalarak, 61 milyar 586 milyon dolara geriledi, ithalat yüzde 5,2'lik düşüşle 82 milyar 591 milyon dolar oldu.

Dış ticaret açığı ocak-mayıs döneminde yüzde 102,8 artarak, 21 milyar 5 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise ocak-mayıs 2019'da yüzde 88,1 iken, bu yılın aynı döneminde yüzde 74,6'ya geriledi.

(Sürecek)

Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 10:21 Kaynak: AA

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