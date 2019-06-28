Dış ticaret istatistikleri (2)

Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) ihracatı mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,3 artarak 7 milyar 576 milyon 795 bin dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) ihracatı mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,3 artarak 7 milyar 576 milyon 795 bin dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan mayıs ayına ilişkin geçici dış ticaret istatistiklerine göre, AB'nin ihracattaki payı geçen yılın mayıs ayında yüzde 51 iken, bu yılın aynı ayında yüzde 47,4 oldu.

AB'nin ihracatta geçen yılın ocak-mayıs döneminde yüzde 51,4 düzeyinde bulunan payı da bu yılın aynı döneminde yüzde 49,2 olarak hesaplandı. AB'ye yapılan ihracat, mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,3 arttı ve 7 milyar 576 milyon 795 bin dolara çıktı.

Almanya, 1 milyar 467 milyon dolarla geçen ay en fazla ihracat yapılan ülke oldu. Bu ülkeyi 857 milyon dolarla İtalya, 853 milyon dolarla Birleşik Krallık, 784 milyon dolarla ABD izledi.

İthalatta ise ilk sırayı 1 milyar 890 milyon dolarla Rusya aldı. Rusya'yı 1 milyar 623 milyon dolarla Çin, 1 milyar 619 milyon dolarla Almanya ve 1 milyar 3 milyon dolarla ABD takip etti.

En çok ithalat ve ihracat yapılan fasıllar

Geçen ay fasıllar düzeyinde en büyük ihracat kalemi, 2 milyar 336 milyon 166 bin dolarla "motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları, bunların aksam, parça, aksesuarları" oldu. "Kazanlar, makineler, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler, bunların aksam ve parçaları" ise 1 milyar 611 milyon 605 bin dolarla ikinci sırada yer aldı.

Mayısta en fazla ithalat yapılan fasıl ise 3 milyar 598 milyon 982 bin dolarla "mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler bitümenli maddeler, mineral mumlar" olarak belirlendi. Bu faslı, 1 milyar 887 milyon 999 bin dolarla "kazanlar, makineler, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler, bunların aksam ve parçaları" takip etti.

Ocak-mayıs döneminde fasıllar düzeyinde en büyük ihracat kalemi, 11 milyar 74 milyon 80 bin dolarla "motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları, bunların aksam, parça, aksesuarları" oldu. "Kazanlar, makineler, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler, bunların aksam ve parçaları" ise 7 milyar 1 milyon 243 bin dolarla ikinci sırada yer aldı.

Bu dönemde en fazla ithalat yapılan fasıl ise 18 milyar 110 milyon 548 bin dolarla "mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler ve mineral mumlar" olarak belirlendi. Bunu, 8 milyar 756 milyon 826 bin dolarla "kazanlar, makineler, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler, bunların aksam ve parçaları" izledi.

Söz konusu ayda imalat sanayisi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 94,8, yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayisi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 3,4 oldu. İmalat sanayisi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 75,2, yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 15 olarak hesaplandı.

(Bitti)

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Dış ticaret açığı Mayıs'ta yüzde 76,5 azalarak 1,8 milyar dolara geriledi

Suriye'de işkence mağdurları rejimin zindanlarını anlattı: Nefes almamız bile bir işkenceydi!

Yumurtada Irak pazarının kapanması vatandaşa yaradı

Volkswagen'in Türkiye'ye yapacağı 2 milyar euroluk yatırım için 4 ilimiz sıraya girdi