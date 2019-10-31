Dış ticaret istatistikleri (2)

Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) ihracatı eylülde geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 3 azalarak 7 milyar 85 milyon 100 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan eylül ayına ilişkin geçici dış ticaret istatistiklerine göre, AB'nin ihracattaki payı geçen yılın eylül ayında yüzde 50,7 iken, bu yılın aynı ayında yüzde 49,1 oldu.

AB'nin ihracatta geçen yılın ocak-eylül döneminde yüzde 50,4 düzeyinde bulunan payı da bu yılın aynı döneminde yüzde 49,2 olarak hesaplandı. AB'ye yapılan ihracat, eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3 azalarak 7 milyar 85 milyon 100 bin dolar olarak gerçekleşti.

Almanya, 1 milyar 275 milyon dolarla geçen ay en fazla ihracat yapılan ülke oldu. Bu ülkeyi 1 milyar 56 milyon dolarla Birleşik Krallık, 847 milyon dolarla İtalya ve 778 milyon dolarla Irak izledi.

İthalatta ise ilk sırayı 1 milyar 859 milyon dolarla Rusya aldı. Rusya'yı 1 milyar 536 milyon dolarla Çin, 1 milyar 484 milyon dolarla Almanya ve 1 milyar 18 milyon dolarla ABD takip etti.

En çok ithalat ve ihracat yapılan fasıllar

Geçen ay fasıllar düzeyinde en büyük ihracat kalemi, 2 milyar 148 milyon 763 bin dolarla "motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları, bunların aksam, parça, aksesuarları" oldu. "Kazanlar, makineler, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler, bunların aksam ve parçaları" ise 1 milyar 407 milyon 554 bin dolarla ikinci sırada yer aldı.

Eylülde en fazla ithalat yapılan fasıl ise 3 milyar 262 milyon 412 bin dolarla "mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler bitümenli maddeler, mineral mumlar" olarak belirlendi. Bu faslı, 1 milyar 663 milyon 204 bin dolarla "kazanlar, makineler, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler, bunların aksam ve parçaları" takip etti.

Ocak-eylül döneminde fasıllar düzeyinde en büyük ihracat kalemi, 19 milyar 153 milyon 931 bin dolarla "motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları, bunların aksam, parça, aksesuarları" oldu. "Kazanlar, makineler, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler, bunların aksam ve parçaları" ise 12 milyar 97 milyon 199 bin dolarla ikinci sırada yer aldı.

Bu dönemde en fazla ithalat yapılan fasıl ise 30 milyar 953 milyon 700 bin dolarla "mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler ve mineral mumlar" olarak tespit edildi. Bunu, 15 milyar 569 milyon 803 bin dolarla "kazanlar, makineler, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler, bunların aksam ve parçaları" izledi.

Söz konusu ayda imalat sanayisi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 94,2, yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayisi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 3,4 oldu. İmalat sanayisi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 77,1, yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 15,4 olarak hesaplandı.

(Bitti)