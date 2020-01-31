Dış ticaret istatistikleri (2)

Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) ihracatı, Aralık 2019'da bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,5 gerileyerek 6 milyar 470 milyon 670 bin dolara geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu ve Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret istatistiklerine göre, geçen yılın aralık ayında ihracat, 2018 yılının aynı ayına göre yüzde 6,4 artarak 14 milyar 694 milyon dolara, ithalat yüzde 14,9 yükselerek 19 milyar 19 milyon dolara ulaştı.

AB'nin ihracattaki payı Aralık 2018'de yüzde 47,1 iken geçen yılın aynı ayında yüzde 44 olarak kayıtlara geçti.

AB'ye yapılan ihracat, geçen yıl aralıkta bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 0,5 azalarak 6 milyar 470 milyon 670 bin dolara geriledi.

2019'da en fazla ihracat Almanya'ya yapıldı

Almanya geçen yıl 15 milyar 435 milyon dolarla Türkiye'nin en fazla ihracat yaptığı ülke oldu.

Bu ülkeyi 10 milyar 870 milyon dolarla Birleşik Krallık, 9 milyar 300 milyon dolarla İtalya, 8 milyar 999 milyon dolarla Irak, 8 milyar 58 milyon dolarla ABD takip etti. İhracatta ilk 5 ülkeye yapılan satışlar, toplam ihracatın yüzde 30,7'sini oluşturdu.

En fazla ithalat Rusya'dan

İthalatta ise ilk sırayı 22 milyar 454 milyon dolarla Rusya aldı. Bu ülkeyi 18 milyar 497 milyon dolarla Çin, 17 milyar 976 milyon dolarla Almanya, 11 milyar 186 milyon dolarla ABD, 8 milyar 612 milyon dolarla İtalya izledi. İthalatta ilk 5 ülkeden yapılan alımlar, toplam ithalatın yüzde 38,8'ine karşılık geldi.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre, geçen yıl aralık ayında ihracat, Kasım 2019'a kıyasla yüzde 0,9 azalırken, ithalat yüzde 1,1 arttı.

Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise ihracat, Aralık 2019'da bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 5,4, ithalat yüzde 11,6 yükseldi.

En çok ithalat ve ihracat yapılan fasıllar

Geçen ay fasıllar düzeyinde en büyük ihracat kalemi, 2 milyar 273 milyon 588 bin dolarla "motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları, bunların aksam, parça, aksesuarları" oldu. "Kazanlar, makineler, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler, bunların aksam ve parçaları" ise 1 milyar 430 milyon 782 bin dolarla ikinci sırada yer aldı.

Söz konusu ayda en fazla ithalat yapılan fasıl ise 3 milyar 633 milyon 655 bin dolarla "Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler, mineral mumlar" olarak kaydedildi. Bu faslı 2 milyar 203 milyon 903 bin dolarla "Kazanlar, makineler, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler, bunların aksam ve parçaları" izledi.

Aralık 2019'da imalat sanayisi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 93, yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayisi ürünleri ihracatındaki payı yüzde 4,3, orta yüksek teknolojili ürünlerin payı ise yüzde 36,9 olarak gerçekleşti.

Söz konusu ayda imalat sanayisi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 76,6 oldu. Yüksek teknolojili ürünlerin, imalat sanayisi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 15,7, orta yüksek teknolojili ürünlerin payı da yüzde 40,6 olarak hesaplandı.

(Bitti)