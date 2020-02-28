Dış ticaret istatistikleri (2)

Türkiye'nin ocak ayı ihracatında imalat sanayisinin payı yüzde 94,1'i bulurken, ithalatta ara mallarının payı yüzde 78,1 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye İstatistik Kurumu ve Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle Genel Ticaret Sistemi (GTS) kapsamında oluşturulan ocak ayına ilişkin dış ticaret istatistikleri açıklandı.

Buna göre, ekonomik faaliyetler incelendiğinde ihracatta, ocak ayında imalat sanayisinin payı yüzde 94,1, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3,9, madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,7 oldu.

Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre ithalatta, ara mallarının payı yüzde 78,1, sermaye mallarının payı yüzde 12 ve tüketim mallarının payı yüzde 9,4 olarak hesaplandı.

Ocakta yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 3, orta yüksek teknolojili ürünlerin payı yüzde 35,8 olurken, bu kategorideki ithalatta yüksek teknolojili ürünler yüzde 13, ortak yüksek teknolojili ürünler yüzde 37,8 payla yer aldı.

İhracatta Almanya, ithalatta Rusya ilk sırada

Söz konusu ayda ihracat yapılan ülkeler arasında ilk sırayı Almanya alırken, bu ülkeye 1 milyar 415 milyon dolar ihracat gerçekleştirildi.

Almanya'yı sırasıyla 888 milyon dolar ile İtalya, 869 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 816 milyon dolar ile Irak ve 746 milyon dolar ile ABD takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 32,1'ini oluşturdu.

İthalatta ise Rusya Federasyonu ilk sırayı aldı. Ocakta Rusya'dan yapılan ithalat 2 milyar 83 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 1 milyar 886 milyon dolar ile Çin, 1 milyar 349 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 223 milyon dolar ile ABD ve 796 milyon dolar ile Irak izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 38,2'sini oluşturdu.

Öte yandan, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre, ihracat ocakta bir önceki aya göre yüzde 4,7, ithalat yüzde 4,5 arttı.

(Bitti)