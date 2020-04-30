Dış ticaret istatistikleri (2) - Son Dakika
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Dış ticaret istatistikleri (2)

6 saat önce

Türkiye'nin mart ayı ihracatında imalat sanayisinin payı yüzde 94,7'yi bulurken, ithalatta ara mallarının payı yüzde 75,3 olarak kayıtlara geçti.

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Türkiye'nin mart ayı ihracatında imalat sanayisinin payı yüzde 94,7'yi bulurken, ithalatta ara mallarının payı yüzde 75,3 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye İstatistik Kurumu ve Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle Genel Ticaret Sistemi (GTS) kapsamında oluşturulan mart ayına ilişkin dış ticaret istatistikleri açıklandı.

Buna göre, ekonomik faaliyetler incelendiğinde ihracatta, mart ayında imalat sanayisinin payı yüzde yüzde 94,7, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3,3, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,5 oldu.

Ocak-mart döneminde ise ekonomik faaliyetlere göre, ihracatta imalat sanayinin payı yüzde 94,6, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3,5, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,5 olarak hesaplandı.

Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre ithalatta, ara mallarının payı yüzde 75,3, sermaye mallarının payı yüzde 13,6 ve tüketim mallarının payı yüzde 11 olarak kayıtlara geçti.

Ocak-mart döneminde ise ara mallarının payı yüzde 76,5, sermaye mallarının payı yüzde 12,7 ve tüketim mallarının payı yüzde 10,5 oldu.

Almanya ihracat ve ithalatta ilk sırada

Söz konusu ayda ihracat yapılan ülkeler arasında ilk sırayı Almanya alırken, bu ülkeye 1 milyar 282 milyon dolar ihracat gerçekleştirildi.

Almanya'yı sırasıyla 880 milyon dolar ile ABD, 801 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 541 milyon dolar ile İtalya ve 507 milyon dolar ile İspanya takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 29,9'unu oluşturdu.

Ocak-mart döneminde de ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 4 milyar 36 milyon olurken, bu ülkeyi sırasıyla 2 milyar 525 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 2 milyar 366 milyon dolar ile ABD, 2 milyar 211 milyon dolar ile Irak ve 2 milyar 191 milyon dolar ile İtalya takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 31,2'sine karşılık geldi.

Almanya, geçen ay ithalatta ilk sıraya yerleşti. Martta Almanya'dan yapılan ithalat 1 milyar 950 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 1 milyar 420 milyon dolar ile Çin, 1 milyar 417 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 378 milyon dolar ile Rusya Federasyonu ve 991 milyon dolar ile İsviçre izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 38'ini oluşturdu.

Ocak-mart döneminde ithalatta ilk sırayı Rusya Federasyonu aldı. Bu dönemde, Rusya Federasyonu'ndan yapılan ithalat 5 milyar 176 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla, 5 milyar 19 milyon dolar ile Çin, 4 milyar 921 milyon dolar ile Almanya, 3 milyar 773 milyon dolar ile ABD ve 2 milyar 264 milyon dolar ile İtalya takip etti. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 38'inin kapsadı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre, ihracat marta bir önceki aya göre yüzde 14, ithalat yüzde 2,9 azaldı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise martta bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 20,3 gerilerken, ithalat yüzde 0,3 yükseldi.

Öte yandan yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı martta yüzde 3,6, ocak-mart döneminde ise 3,3 olarak kayıtlara geçti.

Martta imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 80,3, ocak-mart döneminde ise yüzde 78 olarak hesaplandı. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı martta yüzde 14,7, ocak-mart döneminde yüzde 13,6 oldu.

Özel Ticaret Sistemi verileri

Özel Ticaret Sistemi'ne (ÖTS) göre ise ihracat, martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 18 düşerek 12 milyar 676 milyon dolar, ithalat ise yüzde 1,9 artarak 17 milyar 955 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Martta dış ticaret açığı yüzde 143,8 artarak 5 milyar 279 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı Mart 2019'da yüzde 87,7 iken, bu dönemde 70,6'ya geriledi.

ÖTS'ye göre ihracat ocak-mart döneminde geçen yılın aynı dönemine yüzde 4,2 azalarak 40 milyar 421 milyon dolar, ithalat ise yüzde 9,1 artarak 53 milyar 485 milyon dolar oldu.

Ocak-mart döneminde dış ticaret açığı yüzde 91,7 artarak 13 milyar 64 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise 2019'un Ocak-Mart döneminde yüzde 86,1 iken, bu yılın aynı döneminde yüzde 75,6'ya geriledi.

(Bitti)

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.04.2020 10:54 Kaynak: AA


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