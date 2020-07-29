Dış ticaret istatistikleri (2) - Son Dakika

Dış ticaret istatistikleri (2)

Türkiye'nin haziran ihracatında imalat sanayisinin payı yüzde 94,5'i bulurken, ithalatta ara mallarının payı yüzde 73,7 olarak kayıtlara geçti.

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Türkiye'nin haziran ihracatında imalat sanayisinin payı yüzde 94,5'i bulurken, ithalatta ara mallarının payı yüzde 73,7 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye İstatistik Kurumu ve Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle Genel Ticaret Sistemi (GTS) kapsamında oluşturulan haziran ayına ilişkin dış ticaret istatistikleri açıklandı.

Buna göre, ekonomik faaliyetler incelendiğinde ihracatta, haziran ayında imalat sanayisinin payı yüzde 94,5, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3,6, madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,5 oldu.

Ocak-haziran döneminde ekonomik faaliyetlere göre ihracatta imalat sanayisinin payı yüzde 94,2, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3,6, madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,7 olarak hesaplandı.

Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre ithalatta, haziranda ara mallarının payı yüzde 73,7, sermaye mallarının payı yüzde 14,7 ve tüketim mallarının payı yüzde 11,4 olarak kayıtlara geçti.

Ocak-haziran döneminde ise ara mallarının payı yüzde 75,7, sermaye mallarının payı yüzde 13,7 ve tüketim mallarının payı yüzde 10,3 oldu.

Almanya ihracatta, Çin ithalatta ilk sırada

Söz konusu ayda ihracat yapılan ülkeler arasında ilk sırayı Almanya alırken, bu ülkeye 1 milyar 290 milyon dolar ihracat gerçekleştirildi.

Almanya'yı sırasıyla 1 milyar 12 milyon dolarla Birleşik Krallık, 790 milyon dolarla ABD, 701 milyon dolarla Irak, 628 milyon dolarla İtalya takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 32,8'ini oluşturdu.

Ocak-haziran döneminde de ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 7 milyar 102 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla, 4 milyar 619 milyon dolarla ABD, 4 milyar 455 milyon dolarla Birleşik Krallık, 4 milyar 74 milyon dolarla Irak ve 3 milyar 602 milyon dolarla İtalya izledi. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 31,8'ine karşılık geldi.

Çin, geçen ay ithalatta ilk sırada yer aldı. Haziranda Çin'den yapılan ithalat 1 milyar 935 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 1 milyar 527 milyon dolarla Almanya, 1 milyar 183 milyon dolarla Rusya, 907 milyon dolarla Irak ve 779 milyon dolarla ABD izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 38,8'ini oluşturdu.

Ocak-haziran döneminde de ithalatta ilk sırayı Çin aldı. Bu dönemde, Çin'den yapılan ithalat 10 milyar 376 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 9 milyar 113 milyon dolarla Almanya, 8 milyar 731 milyon dolarla Rusya, 6 milyar 61 milyon dolarla ABD ve 3 milyar 856 milyon dolarla İtalya izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 38,6'sını kapsadı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat haziranda bir önceki aya göre yüzde 15,3, ithalat yüzde 8,9 arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise haziranda geçen yılın aynı aynına göre ihracat yüzde 6,4, ithalat yüzde 9,3 geriledi.

Öte yandan, yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayisi ürünleri ihracatı içindeki payı haziranda yüzde 3,2, ocak-haziran döneminde yüzde 3,5 olarak kayıtlara geçti.

Haziranda imalat sanayisi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 84,8, ocak-haziran döneminde ise 80 olarak hesaplandı. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayisi ürünleri ithalatı içindeki payı haziranda yüzde 12, ocak-haziran döneminde yüzde 13,4 oldu.

Özel Ticaret Sistemi verileri

Özel Ticaret Sistemi'ne (ÖTS) göre ihracat, haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,2 artarak 12 milyar 745 milyon dolar, ithalat yüzde 11,1 artışla 15 milyar 835 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Haziranda dış ticaret açığı yüzde 3,1 düşüşle 3 milyar 91 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı Haziran 2019'da yüzde 77,6 iken bu dönemde yüzde 80,5'e yükseldi.

ÖTS'ye göre ihracat, ocak-haziran döneminde, geçen yılın aynı dönemine yüzde 15,3 azalarak 70 milyar 893 milyon dolar, ithalat yüzde 4,1 gerileyerek 94 milyar 527 milyon dolar oldu.

Ocak-haziran döneminde dış ticaret açığı yüzde 58,8 artışla 23 milyar 633 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı geçen yıl ocak-haziran döneminde yüzde 84,9 iken bu yılın aynı döneminde yüzde 75'e düştü.

(Bitti)

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.07.2020 10:43

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Dış ticaret istatistikleri (2) - Son Dakika Ekonomi
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