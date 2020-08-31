Dış ticaret istatistikleri (2) - Son Dakika

Dış ticaret istatistikleri (2)

Türkiye'nin temmuz ihracatında imalat sanayisinin payı yüzde 95,1'i bulurken, ithalatta ara mallarının payı yüzde 72,3 olarak kayıtlara geçti.

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Türkiye'nin temmuz ihracatında imalat sanayisinin payı yüzde 95,1'i bulurken, ithalatta ara mallarının payı yüzde 72,3 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye İstatistik Kurumu ve Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle Genel Ticaret Sistemi (GTS) kapsamında oluşturulan temmuz ayına ilişkin dış ticaret istatistikleri açıklandı.

Buna göre, ekonomik faaliyetler incelendiğinde ihracatta, temmuz ayında imalat sanayisinin payı yüzde 95,1, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 2,8, madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,6 oldu.

Ocak-temmuz döneminde ekonomik faaliyetlere göre ihracatta imalat sanayisinin payı yüzde 94,4, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3,5, madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,7 olarak hesaplandı.

Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre ithalatta, temmuzda ara mallarının payı yüzde 72,3, sermaye mallarının payı yüzde 15,3 ve tüketim mallarının payı yüzde 12,2 olarak kayıtlara geçti.

Ocak-temmuz döneminde ise ara mallarının payı yüzde 75,2, sermaye mallarının payı yüzde 13,9 ve tüketim mallarının payı yüzde 10,6 oldu.

Almanya ihracatta, Çin ithalatta ilk sırada

Söz konusu ayda ihracat yapılan ülkeler arasında ilk sırayı Almanya aldı. Bu ülkeye 1 milyar 468 milyon dolar ihracat gerçekleştirildi.

Almanya'yı sırasıyla 973 milyon dolarla Birleşik Krallık, 952 milyon dolarla ABD, 743 milyon dolarla Irak, 704 milyon dolarla Fransa takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 32,2'sini oluşturdu.

Ocak-temmuz döneminde de ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 8 milyar 567 milyon olurken, bu ülkeyi sırasıyla 5 milyar 570 milyon dolarla ABD, 5 milyar 428 milyon dolarla Birleşik Krallık, 4 milyar 816 milyon dolarla Irak ve 4 milyar 233 milyon dolarla İtalya izledi. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 31,8'ine karşılık geldi.

Çin, geçen ay ithalatta ilk sırada yer aldı. Temmuzda Çin'den yapılan ithalat 1 milyar 912 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 1 milyar 835 milyon dolarla Almanya, 1 milyar 233 milyon dolarla Rusya, 970 milyon dolarla ABD ve 962 milyon dolarla Irak izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 39'unu oluşturdu.

Ocak-temmuz döneminde de ithalatta ilk sırayı Çin aldı. Bu dönemde, Çin'den yapılan ithalat 12 milyar 288 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 10 milyar 948 milyon dolarla Almanya, 9 milyar 964 milyon dolarla Rusya, 7 milyar 32 milyon dolarla ABD ve 4 milyar 654 milyon dolarla İtalya izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 38,5'ini kapsadı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat temmuzda bir önceki aya göre yüzde 15,4, ithalat yüzde 9,7 arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise temmuzda bir önceki yılın aynı aynına göre ihracat aynı kalırken, ithalat yüzde 3,2 geriledi.

Öte yandan, yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayisi ürünleri ihracatı içindeki payı temmuzda yüzde 2,9, ocak-temmuz döneminde yüzde 3,4 olarak kayıtlara geçti.

Temmuzda imalat sanayisi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 82,3, ocak-temmuz döneminde ise yüzde 80,4 olarak hesaplandı. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayisi ürünleri ithalatı içindeki payı temmuzda yüzde 12,3, ocak-temmuz döneminde yüzde 13,2 oldu.

Özel Ticaret Sistemi verileri

Özel Ticaret Sistemi'ne (ÖTS) göre ihracat, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,7 azalarak 14 milyar 264 milyon dolar, ithalat yüzde 6,6 gerileyerek 17 milyar 140 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Temmuzda dış ticaret açığı yüzde 10,7 düşüşle 2 milyar 876 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı Temmuz 2019'da yüzde 82,4 iken bu dönemde yüzde 83,2'ye yükseldi.

ÖTS'ye göre ihracat, ocak-temmuz döneminde, geçen yılın aynı dönemine yüzde 13,8 azalarak 85 milyar 140 milyon dolar, ithalat yüzde 4,5 gerileyerek 111 milyar 668 milyon dolar oldu.

Ocak-temmuz döneminde dış ticaret açığı yüzde 46,5 artışla 26 milyar 528 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı geçen yıl ocak-temmuz döneminde yüzde 84,5 iken bu yılın aynı döneminde yüzde 76,2'ye düştü.

(Bitti)

İhracat, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.08.2020 10:29 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Dış ticaret istatistikleri (2) - Son Dakika Ekonomi

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