Dış ticaret açığı Ekim'de yıllık yüzde 34.4 yükseldi - Son Dakika

Dış ticaret açığı Ekim'de yıllık yüzde 34.4 yükseldi

30.11.2020 10:37
Dış ticaret açığı Ekim'de yıllık yüzde 34.4 yükseldi, System.String[]

Dış ticaret açığı Ekim ayında yıllık bazda yüzde 34.4 artarak 1 milyar 766 milyon dolardan, 2 milyar 374 milyon dolara yükseldi.

Dış ticaret açığı Ekim ayında yıllık bazda yüzde 34.4 artarak 1 milyar 766 milyon dolardan, 2 milyar 374 milyon dolara yükseldi. Aynı dönemde ihracatın ithalatı karşılama oranı da yüzde 90.3'ten yüzde 88.0'e geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; Ocak-Ekim döneminde dış ticaret açığı yüzde 76.2 artarak 22 milyar 858 milyon dolardan, 40 milyar 272 milyon dolara yükseldi veaynı dönemde ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 86.7'den, yüzde 77.1'e geriledi.

Genel ticaret sistemine göre Ekim ayında yıllık bazda ihracat yüzde 5.6 artarak 17 milyar 329 milyon dolara, ithalat yüzde 8.4 artarak 19 milyar 703 milyon dolara yükseldi.İhracat, Ocak-Ekim döneminde yıllık bazda yüzde 9.1 azalarak 135 milyar 617 milyon dolara gerilerken, ithalat yüzde 2.2 artarak 175 milyar 888 milyon dolara yükseldi.Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, Ekim ayında yüzde 6.3 artarak 15 milyar 457 milyon dolardan, 16 milyar 428 milyon dolara yükseldi.Ekim ayında enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat yüzde 16.2 artarak 13 milyar 425 milyon dolardan, 15 milyar 599 milyon dolara yükseldi.Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret fazlası Ekim ayında 829 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi yüzde 10.9 artarak 32 milyar 27 milyon dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 105.3 oldu. Ekonomik faaliyetlere göre ihracatta, Ekim ayında imalat sanayinin payı yüzde 94.8, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3.3, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı yüzde 1.5 oldu.Ocak-Ekim döneminde ekonomik faaliyetlere göre ihracatta imalat sanayinin payı yüzde 94.5, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3.3, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı yüzde 1.7 oldu.Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre ithalatta, 2020 Ekim ayında ara mallarının payı yüzde 69.6, sermaye mallarının payı yüzde 18.2 ve tüketim mallarının payı yüzde 12.1 oldu.İthalatta, 2020 Ocak-Ekim döneminde ara mallarının payı yüzde 74.7, sermaye mallarının payı yüzde 14.4 ve tüketim mallarının payı yüzde 10.7 oldu.Ekim ayında ihracatta ilk sırayı alan Almanya'ya yapılan ihracat 1 milyar 620 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 1 milyar 495 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 966 milyon dolar ile Irak, 964 milyon dolar ile ABD, 904 milyon dolar ile İtalya izledii. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 34.3'ünü oluşturdu.Ocak-Ekim döneminde ihracatta ilk sırayı alan Almanya'ya yapılan ihracat 12 milyar 893 milyon olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 9 milyar 40 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 8 milyar 196 milyon dolar ile ABD, 7 milyar 208 milyon dolar ile Irak ve 6 milyar 429 milyon dolar ile İtalya izledi. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 32.3'ünü oluşturdu.Ekim ayında Almanya'dan yapılan ithalat 2 milyar 256 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 1 milyar 919 milyon dolar ile Çin, 1 milyar 303 milyon dolar ile Rusya, 1 milyar 81 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 58 milyon dolar ile Fransa izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 38.7'sini oluşturdu.Ocak-Ekim döneminde ise ithalatta ilk sırayı Çin aldı. Çin'den yapılan ithalat 18 milyar 300 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 16 milyar 969 milyon dolar ile Almanya, 14 milyar 142 milyon dolar ile Rusya, 9 milyar 841 milyon dolar ile ABD ve 7 milyar 175 milyon dolar ile İtalya izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 37.8'ini oluşturdu. (Grafik - Tablo)


Dış ticaret açığı Ekim'de yıllık yüzde 34.4 yükseldi
Dış ticaret açığı Ekim'de yıllık yüzde 34.4 yükseldi
Dış ticaret açığı Ekim'de yıllık yüzde 34.4 yükseldi
Dış ticaret açığı Ekim'de yıllık yüzde 34.4 yükseldi
Dış ticaret açığı Ekim'de yıllık yüzde 34.4 yükseldi

Ticaret, İhracat, Ocak, Ekim, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Dış ticaret açığı Ekim'de yıllık yüzde 34.4 yükseldi - Son Dakika Ekonomi


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