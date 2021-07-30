Dış ticaret istatistikleri (2)

Türkiye'nin haziran ihracatında imalat sanayisinin payı yüzde 94,8'i bulurken, ithalatta ara mallarının payı yüzde 75,2 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye İstatistik Kurumu ve Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan haziran ayına ilişkin geçici dış ticaret verileri açıklandı.

Buna göre, ekonomik faaliyetler incelendiğinde, ihracatta, haziran ayında imalat sanayisinin payı yüzde 94,8, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3, madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,6 oldu.

Ocak-haziran döneminde ekonomik faaliyetlere göre ihracatta imalat sanayisinin payı yüzde 94,4, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3,2, madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,9 olarak hesaplandı.

Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre ithalatta, haziranda ara mallarının payı yüzde 75,2, sermaye mallarının payı yüzde 15 ve tüketim mallarının payı yüzde 9,8 olarak kaydedildi.

Ocak-haziran döneminde ara mallarının payı yüzde 75,6, sermaye mallarının payı yüzde 14,1 ve tüketim mallarının payı yüzde 10,1 oldu.

Almanya ihracatta, Çin ithalatta ilk sırada

Haziranda, ihracat yapılan ülkeler arasında ilk sırayı Almanya aldı. Bu ülkeye 1 milyar 705 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Almanya'yı 1 milyar 348 milyon dolarla ABD, 1 milyar 271 milyon dolarla Birleşik Krallık, 1 milyar 82 milyon dolarla İtalya, 913 milyon dolarla Irak takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 31,9'unu oluşturdu.

Ocak-haziran dönemindeki ihracatta da ilk sırayı Almanya aldı. Bu dönemde Almanya'ya yapılan ihracat 9 milyar 386 milyon dolar olurken söz konusu ülkeyi 6 milyar 773 milyon dolarla ABD, 6 milyar 245 milyon dolarla Birleşik Krallık, 5 milyar 475 milyon dolarla İtalya ve 4 milyar 892 milyon dolarla Irak izledi. 6 ayda ilk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 31,2'sine karşılık geldi.

İthalatta ise ilk sırayı Çin aldı. Haziranda Çin'den yapılan ithalat 2 milyar 858 milyon dolar olurken bu ülkeyi 2 milyar 321 milyon dolarla Rusya, 1 milyar 918 milyon dolarla Almanya, 1 milyar 248 milyon dolarla ABD, 1 milyar 10 milyon dolarla İtalya izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 41,3'ünü oluşturdu.

Ocak-haziran döneminde de ithalatta ilk sırayı Çin aldı. Çin'den yapılan ithalat 15 milyar 144 milyon dolar olurken bu ülkeyi 12 milyar 631 milyon dolarla Rusya, 11 milyar 272 milyon dolarla Almanya, 5 milyar 948 milyon dolarla ABD, 5 milyar 585 milyon dolarla İtalya izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 40,1'ine tekabül etti.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre, haziranda bir önceki aya göre ihracat yüzde 1,6, ithalat yüzde 0,1 arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise haziranda geçen yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 48, ithalat yüzde 39,2 yükseldi.

Öte yandan, yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı haziranda yüzde 2,8 ve ocak-haziran döneminde yüzde 3 olarak kayıtlara geçti.

Haziran ayında imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 94,8, ocak-haziran döneminde yüzde 94,4 oldu.

İmalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı haziranda yüzde 78,7 olarak kayıtlara geçerken yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 12,9 olarak hesaplandı.

İmalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı ocak-haziran döneminde yüzde 78,8 olurken bu dönemde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 12,7 olarak kaydedildi.

Özel Ticaret Sistemi verileri

Özel Ticaret Sistemi'ne (ÖTS) göre ihracat, haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 47,6 artarak 18 milyar 807 milyon dolara, ithalat yüzde 38,1 yükselerek 21 milyar 880 milyon dolara ulaştı.

Haziran ayında dış ticaret açığı yüzde 1 azalışla 3 milyar 103 milyon dolardan 3 milyar 73 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı Haziran 2020'de yüzde 80,4 iken geçen ay yüzde 86'ya yükseldi.

ÖTS'ye göre ihracat, ocak-haziran döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 40,3 artarak 99 milyar 583 milyon doları, ithalat yüzde 28,2 artışla 121 milyar 242 milyon doları buldu.

Ocak-haziran döneminde dış ticaret açığı yüzde 8,3 azalarak 23 milyar 658 milyon dolardan, 21 milyar 704 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı Ocak-Haziran 2020 döneminde yüzde 75 iken bu yılın aynı döneminde yüzde 82,1'e yükseldi.

(Bitti)