Dış ticaret istatistikleri açıklandı

İhracat 2019 Nisan döneminde yüzde 4,6 artarken, ithalat yüzde 15,1 azaldı.

İhracat 2019 Nisan döneminde yüzde 4,6 artarken, ithalat yüzde 15,1 azaldı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 Nisan dönemi dış ticaret istatistiklerini açıkladı. Buna göre; Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2019 yılı Nisan ayında, 2018 yılının aynı ayına göre yüzde 4,6 artarak 14 milyar 480 milyon dolar, ithalat yüzde 15,1 azalarak 17 milyar 462 milyon dolar olarak gerçekleşti.

DIŞ TİCARET AÇIĞI YÜZDE 55,6 AZALDI Nisan ayında dış ticaret açığı yüzde 55,6 azalarak 2 milyar 982 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2018 Nisan ayında yüzde 67,4 iken, 2019 Nisan ayında yüzde 82,9'a yükseldi.

MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ SERİYE GÖRE İHRACAT YÜZDE 3,8 AZALDI Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2019 Nisan ayında bir önceki aya göre ihracat yüzde 3,8, ithalat yüzde 2,4 azaldı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2019 yılı Nisan ayında önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 1,5 arttı, ithalat yüzde 17,9 azaldı.

EN FAZLA İHRACAT YAPILAN ÜLKE ALMANYA OLDU Almanya'ya yapılan ihracat 2019 Nisan ayında 1 milyar 243 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 819 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 777 milyon dolar ile İtalya ve 754 milyon dolar ile Irak takip etti. Rusya'dan yapılan ithalat, 2019 yılı Nisan ayında 1 milyar 861 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 1 milyar 458 milyon dolar ile Çin, 1 milyar 454 milyon dolar ile Almanya ve 925 milyon dolar ile ABD izledi.

YÜKSEK TEKNOLOJİLİ ÜRÜNLERİN İMALAT SANAYİ İHRACATI İÇİNDEKİ PAYI YÜZDE 3,2 OLDU Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri, ISIC Rev.3 sınıflaması içinde yer alan imalat sanayi ürünlerini kapsamaktadır. Nisan ayında ISIC Rev.3'e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 95'tir. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 3,2'dir.İmalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 75,5'tir. Nisan ayında yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 12,9'dur.

GENEL TİCARET SİSTEMİNE GÖRE İHRACAT 15 MİLYAR 267 MİLYON DOLAR OLDU Genel ticaret sistemine göre ihracat 2019 yılı Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,3 artarak 15 milyar 267 milyon dolar, ithalat ise yüzde 14,8 azalarak 18 milyar 73 milyon dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu ayda ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 84,5 oldu.

(İHA)

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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