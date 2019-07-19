Dış Ticaret İstihbarat Merkezi kuruldu

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odasınca (KTSO) Dış Ticaret İstihbarat Merkezi kuruldu.

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odasınca (KTSO) Dış Ticaret İstihbarat Merkezi kuruldu.

KTSO Başkanı Soner Ilık, gazetecilere yaptığı açıklamada, Trakya ABİGEM işbirliği ile kurulan merkezin ihracat firmalarına büyük kolaylık sağlayacağını söyledi.

Hiç ihracat yapmamış, yeni başlamış, ihracat faaliyeti kesintiye uğramış, ihracat kapasitesini artırmak isteyen firmalara hizmet verileceğini ifade eden Ilık, firmalara ürünlerinin ihracatı için hedef olabilecek ülke ve müşterilere ulaşmada teknik destek sağlanacağını belirtti.

Merkezin Trakya Kalkınma Ajansı desteğiyle kurulduğu aktaran Ilık, "Dış Ticaret İstihbarat Merkezi ihracat yapan yada yeni yapacak firmalar için büyük bir avantajdır. Merkeze müracaat eden firmalar için hedef pazar araştırması ile ürünün ihraç edilebileceği ülke bulma, belirlenen ülkede faaliyet gösteren hedef müşteri araştırması, rekabetçi ithalat hizmeti ile ucuz, kaliteli, sürdürülebilir ithalat için potansiyel tedarikçi bulma faaliyetlerini yürütecek. Ayrıca ihale sorgulama ile uluslararası kurum ve kuruluşların müracaat eden firmanın ürünlerine yönelik açmış oldukları ihalelerden haberdar olabilecekler." diye konuştu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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