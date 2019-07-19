Son Dakika Haberleri: Dış Ticaret İstihbarat Merkezi kuruldu
Son Dakika Güncel Haber

Dış Ticaret İstihbarat Merkezi kuruldu

1 saat önce

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odasınca (KTSO) Dış Ticaret İstihbarat Merkezi kuruldu.

Dış Ticaret İstihbarat Merkezi kuruldu, System.String[]
Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odasınca (KTSO) Dış Ticaret İstihbarat Merkezi kuruldu.
KTSO Başkanı Soner Ilık, gazetecilere yaptığı açıklamada, Trakya ABİGEM işbirliği ile kurulan merkezin ihracat firmalarına büyük kolaylık sağlayacağını söyledi.
Hiç ihracat yapmamış, yeni başlamış, ihracat faaliyeti kesintiye uğramış, ihracat kapasitesini artırmak isteyen firmalara hizmet verileceğini ifade eden Ilık, firmalara ürünlerinin ihracatı için hedef olabilecek ülke ve müşterilere ulaşmada teknik destek sağlanacağını belirtti.
Merkezin Trakya Kalkınma Ajansı desteğiyle kurulduğu aktaran Ilık, "Dış Ticaret İstihbarat Merkezi ihracat yapan yada yeni yapacak firmalar için büyük bir avantajdır. Merkeze müracaat eden firmalar için hedef pazar araştırması ile ürünün ihraç edilebileceği ülke bulma, belirlenen ülkede faaliyet gösteren hedef müşteri araştırması, rekabetçi ithalat hizmeti ile ucuz, kaliteli, sürdürülebilir ithalat için potansiyel tedarikçi bulma faaliyetlerini yürütecek. Ayrıca ihale sorgulama ile uluslararası kurum ve kuruluşların müracaat eden firmanın ürünlerine yönelik açmış oldukları ihalelerden haberdar olabilecekler." diye konuştu.
Trakya Bölgesi, Kırklareli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 03:47 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ATO Başkanı Baran'dan Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılması talebine itiraz Son dakika! ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey, Ankara'ya geliyor Son dakika! Hakurk ve Bitlis'ten acı haber geldi: 2 askerimiz şehit oldu Jean Claude Van Damme'ın Türkiye gelir gelmez ilk isteği şaşırttı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.7.2019 16:49:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dış Ticaret İstihbarat Merkezi kuruldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]