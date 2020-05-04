Dış ticaret rakamlarına Kovid-19 etkisi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dış ticaret rakamlarına Kovid-19 etkisi - Son Dakika

Dış ticaret rakamlarına Kovid-19 etkisi

6 saat önce

Ticaret Bakanlığının resmi olmayan geçici dış ticaret verilerine göre, nisanda ihracat, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının sert etkisiyle geçen yılın aynı ayına göre yüzde 41,38 gerileyerek 8 milyar 993 milyon dolar olurken, ithalat yüzde 28,31 azalarak 12 milyar 957 milyon dolar...

Dış ticaret rakamlarına Kovid-19 etkisi, System.String[]

Ticaret Bakanlığının resmi olmayan geçici dış ticaret verilerine göre, nisanda ihracat, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının sert etkisiyle geçen yılın aynı ayına göre yüzde 41,38 gerileyerek 8 milyar 993 milyon dolar olurken, ithalat yüzde 28,31 azalarak 12 milyar 957 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Bakanlığın, nisan ayı geçici dış ticaret istatistiklerinden oluşan veri bülteni yayımlandı.

Genel Ticaret Sistemi (GTS) dikkate alındığında ihracat nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 41,38 azalarak 8 milyar 993 milyon dolara gerilerken, ithalat yüzde 28,31 azalarak 12 milyar 957 milyon dolar oldu.

Söz konusu dönemde dış ticaret açığı yüzde 45,11 artışla 3 milyar 965 milyon dolar seviyesine yükseldi. Dış ticaret hacmi bu dönemde yüzde 34,31 düşüşle 21 milyar 950 milyon dolar olarak belirlendi. İhracatın ithalatı karşılama oranı da yüzde 69,4 oldu.

Mart ayından itibaren tüm dünyayı hem sosyal hem de ekonomik anlamda büyük oranda olumsuz etkileyen Kovid-19 salgınının ekonomik yansımalarının nisan ayında çok daha sert ve keskin görülmeye başlanması, ihracatı negatif yönde etkilemeye devam etti.

Salgın nedeniyle başta AB ülkeleri olmak üzere, önemli ihraç ülkelerinde görülen eşi görülmemiş boyuttaki pazar ve talep daralmaları ile sınırlardaki karantina önlemleri nisan ayı ihracatında görülen düşüşün ana nedeni oldu. Mart ve nisan aylarında görülen bu düşüş, yılın ilk 2 ayında yüzde 4 artış gösteren ihracatta ibrenin 4 aylık dönem itibarıyla negatife dönmesine yol açtı. Kovid-19 nedeniyle nisan ayında ithalatı da yüksek oranda geriledi.

Ocak-nisan döneminde ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,58 azalarak 51 milyar 742 milyon dolara gerilerken, ithalat yüzde 0,1 artarak 68 milyar 613 milyon dolara yükseldi.

Bu dönemde dış ticaret hacmi yüzde 6,28 azalarak 120 milyar 355 milyon dolar oldu.

En çok ihracat yapılan fasıllar

Nisanda en fazla ihracat "ham madde (ara mallar)" grubunda gerçekleştirildi. Bu kapsamda 4 milyar 907 milyon dolarlık ihracat yapıldı. Bu grubu sırasıyla 3 milyar 91 milyon dolarla "tüketim malları" ve 904 milyon dolarla "yatırım (sermaye) malları" izledi.

En fazla ithalat 9 milyar 577 milyon dolarla "ham madde (ara mallar)" grubunda yapılırken, bunu sırasıyla 1 milyar 952 milyon dolarla "yatırım (sermaye) malları" ve 1 milyar 397 milyon dolarla "tüketim malları" takip etti.

En fazla ihracat yapılan fasıl "kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler" grubu oldu. Bu kapsamda 918 milyon dolarlık ihracat yapıldı. Bu grubu sırasıyla 654 milyon dolarla "demir ve çelik", 531 milyon dolarla "elektrikli makine ve cihazlar" izledi.

Söz konusu ayda en çok ithalat yapılan fasıl da 1 milyar 545 milyon dolarla "kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler" olarak kayıtlara geçti.

Ülkelere göre ihracat ve ithalat

Geçen ay en fazla ihracat, 862 milyon dolarla Almanya'ya yapıldı. Bu ülkeyi 606 milyon dolarla ABD ve 564 milyon dolarla Irak izledi.

En fazla ithalat ise 1 milyar 559 milyon dolarla Çin'den gerçekleştirildi. Bu ülkeyi 1 milyar 267 milyon dolarla Almanya ve 1 milyar 126 milyon dolarla Rusya Federasyonu takip etti.

Gümrük idarelerince nisanda tahsil edilen vergiler, 10 milyar 690 milyon lira olarak hesaplandı.

ÖTS'ye göre dış ticaret

Söz konusu dönemde Özel Ticaret Sistemi'ne (ÖTS) göre ihracat yüzde 41,62 azalışla 8 milyar 442 milyon dolar olurken, ithalat yüzde 32,17 azalarak 11 milyar 844 milyon dolara geriledi.

Dış ticaret açığı, ÖTS'ye göre yüzde 13,41 artışla 3 milyar 402 milyon doları bulurken, dış ticaret hacmi de yüzde 36,45 azalarak 20 milyar 286 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Şirket verileri

Nisan ayı itibarıyla aktif limited şirket sayısı 862 bin 86, ticari işletme sayısı 681 bin 312, şube sayısı 205 bin 883, anonim şirket sayısı 142 bin 768, kooperatif sayısı 31 bin 119, kolektif şirket sayısı 11 bin 369, komandit şirket sayısı 2 bin 17 olarak tespit edildi.

Türkiye genelinde geçen ay itibarıyla aktif firma sayısı 1 milyon 936 bin 554, esnaf ve sanatkar iş yeri sayısı da 2 milyon 20 bin 150 olarak hesaplandı.

İhracat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.05.2020 11:40 Kaynak: AA


Son Dakika

Manken Simge Tertemiz'in babası dördüncü kattan aşağı düşerek hayatını kaybetti Yeşilçam'ın ok kirpikli efsane güzeli, Twitter'a damga vurdu Kim Milyoner Olmak İster'de iftarın akşam ezanında yapıldığını bilmeyen yarışmacı tepki çekti Telefonla oynadığı için kocasını sandalyeye bantlayan Ebru Şancı, Aile Bakanlığı'na seslendi: Oyun yasaklansın Oyuncu Celil Nalçakan isyan etti: Hayvana eziyet edeni görürsem döveceğim Survivor'da yarışmacı seçme hakkı olan Gönüllüler takımı, üst üste Ersin'i seçince tartışma çıktı Acun Ilıcalı'dan, Cemal Can'a gizli gizli yemek veren Ardahan'a terleten şaka Evlat acısı yaşayan Ebru Şallı, hastalanan yavrusunu hastaneye taşıyan kedinin hikayesini paylaştı Yılmaz Erdoğan, karantinada dizi çekmeye başlıyor Tedavisine evinde devam edilen Mehmet Ali Erbil: Çocuklarım burnumda tütüyor Haluk Levent Kral Çıplak programıyla sevenleriyle buluşacak Ünlülerin sosyal mesafeli dövüş akımı videosu izlenme rekoru kırdı Genç milyarderin hilesi ortaya çıktı: Görünüşü kusursuz değilmiş! Aşk 101'in güzeller güzeli Burcu öğretmeni, paylaşımlarıyla büyülüyor Caner Erkin ve Şükran Ovalı çiftinden karantinada aşk pozları
Brezilyalı futbolcu Neymar, engelli Suriyeli çocuğa teşekkür mesajı yolladı Brezilyalı futbolcu Neymar, engelli Suriyeli çocuğa teşekkür mesajı yolladı         
17:48
Adalet Bakanlığı, sosyal medyada dolaşan Adalet Bakanlığı, sosyal medyada dolaşan "Avukatlık Kanun Taslağı"yla ilgili açıklama yaptı         
17:47
Kim Jong-un geri döndü, Kim Jong-un geri döndü, "kötürüm kaldı" diyen firari vekil özür diledi         
17:32
ABD'yi koronavirüsün ardından katil arı endişesi sardı ABD'yi koronavirüsün ardından katil arı endişesi sardı         
17:11
ABD'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 1142 kişi hayatını kaybetti ABD'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 1142 kişi hayatını kaybetti         
17:06
Kontratı dolmasına rağmen evini boşaltmayan Diagne, ev sahibini tehdit etti Kontratı dolmasına rağmen evini boşaltmayan Diagne, ev sahibini tehdit etti         
17:05
Altının kilogramı 385 bin 300 liraya yükseldi Altının kilogramı 385 bin 300 liraya yükseldi         
16:58
Son Dakika: Otogaza 25 kuruş, motorine 16 kuruş, benzine ise 7 kuruş zam geldi Son Dakika: Otogaza 25 kuruş, motorine 16 kuruş, benzine ise 7 kuruş zam geldi         
16:51
Türkiye, 8 ayda 1 milyar 844 milyon dolarlık fındık ihracatı yaptı Türkiye, 8 ayda 1 milyar 844 milyon dolarlık fındık ihracatı yaptı         
16:36
Dünya Sağlık Örgütü'nden dikkat çeken aşı açıklaması: Asıl sorun bulmak değil, dağıtmak Dünya Sağlık Örgütü'nden dikkat çeken aşı açıklaması: Asıl sorun bulmak değil, dağıtmak         
16:36
Kısıtlamada sokağa çıktı, jandarmayı görünce kaçarken kalp krizinden öldü Kısıtlamada sokağa çıktı, jandarmayı görünce kaçarken kalp krizinden öldü         
16:33
Bebeğini kaçırıp boğazına bıçak dayayan baba: Kendimi kaybettim, çok pişmanım Bebeğini kaçırıp boğazına bıçak dayayan baba: Kendimi kaybettim, çok pişmanım         
16:29
Görüntü bugün Türkiye'de kaydedildi! 2 kardeşin polise saldırdığı anlar kamerada Görüntü bugün Türkiye'de kaydedildi! 2 kardeşin polise saldırdığı anlar kamerada         
16:24
Haluk Levent Kral Çıplak programıyla sevenleriyle buluşacak Haluk Levent Kral Çıplak programıyla sevenleriyle buluşacak         
16:14
40 yıldır kirli çay kendi kendini temizledi! İşte karantinanın çevreye olan inanılmaz etkileri 40 yıldır kirli çay kendi kendini temizledi! İşte karantinanın çevreye olan inanılmaz etkileri         
16:10
Binlerce çalışanın dört gözle beklediği kısa çalışma ödemeleri yarın başlıyor Binlerce çalışanın dört gözle beklediği kısa çalışma ödemeleri yarın başlıyor         
16:09
Ambulans helikopterin tarlalarına inmesine izin vermeyen kadın suskunluğunu bozdu Ambulans helikopterin tarlalarına inmesine izin vermeyen kadın suskunluğunu bozdu         
15:56
Bergkamp öncülüğünde, Kuyt, Cocu, Koeman ve Larsson'dan oluşan konsorsiyum Premier Lig'den kulüp satın alacak Bergkamp öncülüğünde, Kuyt, Cocu, Koeman ve Larsson'dan oluşan konsorsiyum Premier Lig'den kulüp satın alacak         
15:46
Evlat acısı yaşayan Ebru Şallı, hastalanan yavrusunu hastaneye taşıyan kedinin hikayesini paylaştı Evlat acısı yaşayan Ebru Şallı, hastalanan yavrusunu hastaneye taşıyan kedinin hikayesini paylaştı         
15:30
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında video konferans yöntemiyle yapılan kabine toplantısı başladı Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında video konferans yöntemiyle yapılan kabine toplantısı başladı         
15:21
Evden kovulduğunu iddia eden 91'lik ninenin oğlu: Başımızın üzerinde yeri var Evden kovulduğunu iddia eden 91'lik ninenin oğlu: Başımızın üzerinde yeri var         
15:17
Kılıçdaroğlu, Kılıçdaroğlu, "mermili tehdit" paylaşımı yapan AK Parti Gençlik Kolları üyesi hakkında suç duyusunda bulundu         
15:17
Yapılan son seçim anketine göre; İmamoğlu ve Yavaş'ın oy oranında büyük artış var Yapılan son seçim anketine göre; İmamoğlu ve Yavaş'ın oy oranında büyük artış var         
15:13
Tedavisine evinde devam edilen Mehmet Ali Erbil: Çocuklarım burnumda tütüyor Tedavisine evinde devam edilen Mehmet Ali Erbil: Çocuklarım burnumda tütüyor         
15:06
Zeydan Karalar, CHP'nin CNN Türk boykotunu deldi Zeydan Karalar, CHP'nin CNN Türk boykotunu deldi         
14:53
Yasağa rağmen sokağa çıkan genç, tanınmamak için maskeyle gezdi Yasağa rağmen sokağa çıkan genç, tanınmamak için maskeyle gezdi         
14:51
Nevşehir'de yasağı delen 4 yaşındaki çocuğa 3 bin 150 lira para cezası kesildi Nevşehir'de yasağı delen 4 yaşındaki çocuğa 3 bin 150 lira para cezası kesildi         
14:47
Villalardan çaldığı altınları bozdurup parasını sokaktaki kişilere dağıtan şüpheli yakalandı Villalardan çaldığı altınları bozdurup parasını sokaktaki kişilere dağıtan şüpheli yakalandı         
14:44
Loris Karius, Beşiktaş'la olan sözleşmesini tek taraflı feshetti Loris Karius, Beşiktaş'la olan sözleşmesini tek taraflı feshetti         
14:44
Manken Simge Tertemiz'in babası dördüncü kattan aşağı düşerek hayatını kaybetti Manken Simge Tertemiz'in babası dördüncü kattan aşağı düşerek hayatını kaybetti         
14:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2020 17:49:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Dış ticaret rakamlarına Kovid-19 etkisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]