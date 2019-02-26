Dış Ticaret Uzmanları UiB'de Yetişiyor

Dış ticaret konusunda nitelikli eleman yetiştirmek, aynı zamanda dış ticaret sektöründe faaliyet gösteren kişi ve kurumları mevcut yasal mevzuat ve uygulamaya yönelik gelişmelerden haberdar etmek amacıyla UİB tarafından 2007 yılından bu yana düzenlenen Dış Ticaret Uzmanı Yetiştirme Kursu, yetişmiş iş gücü oluşturarak birçok sektörde ihracat potansiyelini artırmada etkin rol üstleniyor.

Bugüne kadar 1000'in üzerinde mezun vererek, Türkiye'nin dış ticaret alanındaki hedeflerine katkıda bulunan UİB, tarafından sektöre nitelikli eleman kazandırmak ve mevcut bilgi birikimini geliştirmek amacıyla düzenlenen kursun sonunda kursiyerler sertifikalarını UİB Genel Sekreter Yardımcısı Özcan Kolbaşı'nın elinden aldılar.

16'ıncı dönem kursunun sertifika töreninde konuşan UİB Genel Sekreter Yardımcısı Özcan Kolbaşı, bu yıl 22 katılımcının, kursu başarıyla tamamladığını dile getirdi.

Kursiyerlerin dış ticaret mevzuatı, gümrük mevzuatı, ödeme ve teslim şekilleri, ihracatta kullanılan belgeler, yeni pazar yaratma, dijital pazarlama, e-ticaret, serbest ticaret anlaşmaları, Eximbank Uygulamaları gibi konularda 1 aylık bir dönem içerisinde 70 saatlik bir eğitime tabi tutulduklarını belirten Kolbaşı, kursa olan ilginin her geçen gün arttığını ifade etti.