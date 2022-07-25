Dış ticaretin blockchain ile yürütülmesi çalışmasında ilk faz tamamlandı - Son Dakika
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Dış ticaretin blockchain ile yürütülmesi çalışmasında ilk faz tamamlandı

25.07.2022 12:16
Dış ticaretin blockchain ile yürütülmesi çalışmasında ilk faz tamamlandı

TİCARET Bakanlığı, ihracatın dijitalleşmesi ve blockchain alt yapısı üzerinden yönetilebilmesini amaçlayan proje kapsamında birinci faz çalışmalarının sona erdiğini açıkladı.

TİCARET Bakanlığı, ihracatın dijitalleşmesi ve blockchain alt yapısı üzerinden yönetilebilmesini amaçlayan proje kapsamında birinci faz çalışmalarının sona erdiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, ihracat sürecindeki iş ve işlemlerin kripto para blockchain ağı üzerinden yürütülmesi, yönetilmesi ve takip edilmesi çalışmalarına ilişkin, "İhracat Sürecinin Blockchain Teknolojisi ile (ülke içinde) Uçtan Uca Tasarımı Teknik İşbirliği Projesi'nde ilk faz çalışmaları sona erdi. Hazine ve Maliye Bakanlığı finansmanıyla, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ve Ticaret Bakanlığı tarafından geliştirilen projenin birinci faz kapanış toplantısı 28 Temmuz 2022 Perşembe günü gerçekleştirilecek" ifadelerine yer verildi.

'ORTAYA KONAN HEDEFLERİN TÜMÜ GERÇEKLEŞTİRİLDİ'Açıklamada, 6 Aralık 2021'de başlatılan projenin ilk faz çalışmalarına ilişkin şu ifadelere yer verildi: "Konvansiyonel ihracat süreçlerinin Türkiye sınırları içinde kalan kısmının blockchain teknolojisi ile yeniden tasarlanmasına ilişkin çalışmaların yürütüldüğü ilk fazda, işlemlerin şeffafça takip edilebilmesi, kağıtsız ticaretin hayata geçirilmesi, belirli işlem basamaklarının otomasyonu ve aracı kurumların kaldırılabilmesi gibi proje başında ortaya konan hedeflerin tümü gerçekleştirildi. İlk faz çalışmalarında ayrıca ihracat süreçlerinde yer alan ihracatçı, gümrük müşaviri, nakliye şirketi, banka, sigorta şirketi ve kamu kurumları gibi paydaşların şeffaflık ve aynı zamanda güven içerisinde işlem yapabilecekleri bir ekosistemin blockchain ile mümkün olduğu sonucuna ulaşıldı. İşlem basamaklarını azaltarak süreçlere hız kazandıracak ve ihracat işlemlerinin maliyetlerini düşürecek uygulamaların analiz edildiği ilk faz çalışmalarında, kağıt kullanımı ve belge transferi için gerekli kaynak kullanımının ortadan kaldırılması ile çevresel sürdürülebilirliğin ve yeşil dönüşümün tüm paydaş kurumlarca benimsenebileceği görüldü. Aynı zamanda paydaşların, sistem üzerindeki işlemlerden neredeyse eşzamanlı haberdar olması sağlanarak bilgi paylaşım yöntemlerinin çeşitliliğinden doğan gecikmelerin önüne geçilebileceği anlaşıldı."

Projenin ikinci fazında ise Basitleştirilmiş Gümrük Beyannamesi ile ihracat sürecinin analiz edileceği 2022 sonu itibariyle de projenin tamamlanacağı aktarıldı.


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Torbalı Ovası'nda domatesler ihracat için güneşe serildi Torbalı Ovası'nda domatesler ihracat için güneşe serildi
Kaynak: DHA

Hazine ve Maliye Bakanlığı, İhracat, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dış ticaretin blockchain ile yürütülmesi çalışmasında ilk faz tamamlandı - Son Dakika

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