Dış ticarette yeni düzenleme, Zonguldak Limanını hareketli günler bekliyor - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Dış ticarette yeni düzenleme, Zonguldak Limanını hareketli günler bekliyor - Son Dakika Ekonomi

Dış ticarette yeni düzenleme, Zonguldak Limanını hareketli günler bekliyor

6 saat önce

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri nedeniyle ihracat sevkiyatlarının olumsuz etkilenmemesi için bazı Ro-Ro seferlerinde TIR şoförlerinin tam izolasyonla gemiye binmesine izin verileceğini bildirdi.

Dış ticarette yeni düzenleme, Zonguldak Limanını hareketli günler bekliyor, System.String[]

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri nedeniyle ihracat sevkiyatlarının olumsuz etkilenmemesi için bazı Ro-Ro seferlerinde TIR şoförlerinin tam izolasyonla gemiye binmesine izin verileceğini bildirdi. Açıklamanın Zonguldak Limanı'nda gemi ve tır hareketliliğinin yaşanması bekleniyor.

Bakan Pekcan, sosyal medya hesabı Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Covid-19 sürecinde her türlü sağlık tedbirini almak kaydıyla temel ihracat pazarlarıyla ticarette alternatif taşıma modlarının yoğun şekilde kullanılmasının ve lojistik maliyetlerinin yönetilebilir seviyelere çekilmesinin temel hedefleri olduğunu ifade etti. Uluslararası taşımacılığa yönelik olarak İçişleri, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı ile Dışişleri bakanlıklarıyla eş güdüm içinde yeni bir düzenlemeyi hayata geçirdiklerini belirten Pekcan, "Uluslararası taşımacılığa yönelik olarak İçişleri Bakanlıklarımızla eşgüdüm içerisinde yeni bir düzenlemeyi hayata geçiriyoruz. İhracat sevkiyatlarının olumsuz yönde etkilenmemesi, tedarik zincirinin zarar görmemesi ve taşımacılık sektörünün etkin bir şekilde çalışabilmesi amacıyla Zonguldak- Chornomorsk, İstanbul(Haydarpaşa)- Chornomorsk, Karasu- Chornomorsk, Köstence-Karasu, Taşucu- Tripoli, Mersin- Hayfa Limanları arasında yapılan Ro-Ro seferlerinde TIR şoförlerinin gemiye binmesine müsaade edilecek. TIR şoförlerinin gemi mürettebatı dahil tam sosyal izolasyonu zorunlu olacak. Gümrük kapılarında araç ve şoförlere ilişkin alınan tüm sağlık ve güvenlik önlemleri yurda giriş ve çıkış esnasında, gemiye alınan şoförler için de söz konusu olacak. Dış ticarette lojistiği kolaylaştıracak ve maliyetleri azaltacak yeni uygulamanın hayırlı olmasını diliyorum."

Bakan Pekcan'ın bu açıklamalarının ardından bir süredir sessizliğini koruyan Zonguldak Limanı'nda hareketli günlerin yaşanması bekleniyor. Yeni tip koronavirüsle mücadele sürecinin başından bu yana liman; en son yurt dışındaki tır şoförlerinin Türkiye'ye getirilmesiyle hareketli günlerini yaşamıştı. - ZONGULDAK

Ruhsar Pekcan, Zonguldak, İhracat, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.05.2020 05:14 Kaynak: İHA


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