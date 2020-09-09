Dış yatırım alan şirket yeni yapısıyla yoluna devam edecek - Son Dakika

Dış yatırım alan şirket yeni yapısıyla yoluna devam edecek

Almanya merkezli yatırım fonu Delta Invest'in liderliğinde kurulan konsorsiyum tarafından satın alınan Arvato CRM Türkiye, yeni yapısıyla birlikte Mayen ismiyle yoluna devam edecek.

Dış yatırım alan şirket yeni yapısıyla yoluna devam edecek, System.String[]

Almanya merkezli yatırım fonu Delta Invest'in liderliğinde kurulan konsorsiyum tarafından satın alınan Arvato CRM Türkiye, yeni yapısıyla birlikte Mayen ismiyle yoluna devam edecek.

Türkiye'nin ve dünyanın önde gelen kurumları için 3 bini aşkın çalışanıyla çağrı merkezi ve katma değerli müşteri ilişkileri hizmetleri sunan Arvato CRM Türkiye, Almanya merkezli yatırım fonu Delta Invest'in liderliğini yaptığı ve Arvato CRM Türkiye CEO'su Soner Cesur ve grubun eski CEO'larından Oktay Erciyaz'ın da diğer yatırımcıları olduğu konsorsiyum tarafından satın alındı. Şirket, bundan böyle Mayen ismiyle yoluna devam edecek.

Mayen CEO'su Soner Cesur düzenlenen online toplantıda bu gelişmeye dair açıklamalarda bulundu. Cesur, satın almayla ilgili olarak; "Mayen'de Business Process Outsourcing (BPO) alanında küresel tecrübeye sahip çok güçlü bir yatırımcı ve liderlik ekibini bir araya getirmiş olduk. Delta Invest'in Kurucusu ve Başkanı olan Dr. Gunter Thielen, aynı zamanda Arvato'nun dünyadaki kurucusu ve Arvato'nun isim babası. Kendisi 1985-2001 yıllarında Arvato'nun CEO'luğunu yaptığı dönemde, yalnızca Avrupa'da faaliyet gösteren ve 3 bin çalışanı olan Arvato'yu, tüm dünyada faaliyet gösteren ve 30 binden fazla çalışanı olan bir dünya devi haline getirdi. Dr. Gunter Thielen yeni yapımızda Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlendi; ben CEO'luk görevimin yani sıra Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı rolünü de üstlendim. Küresel boyutta önemli bir BPO deneyimine sahip Oktay Erciyaz ise Yönetim Kurulu Üyemiz oldu. Yeni yapıda, yeni bir de marka ile yolumuza devam ediyoruz. Şirketimizin bundan sonraki markası Mayen olacak. Mayen isminin anlamı bizi çok heyecanlandırıyor; çünkü yaptığımız iş ile oldukça örtüşen bir markaya sahip olduk. Mayen; neşeli, konuşması keyifli, sizi anlayan ve sizi düşünen kişi demek. Bu bizim müşterilerimizde oluşturmak istediğimiz deneyim için çok doğru bir tarif" şeklinde konuştu.

Hisse devri bedelinin yatırımcılar tarafından açıklanmak istenmediğini belirten Cesur, "Türkiye koşullarında yüksek bir yatırım. Covid-19 büyük risklerle beraber fırsatları da beraberinde getirdi. Almanya, Hollanda, Rusya, Bulgaristan, Yunanistan, İtalya gibi pazarlara hizmet veriyoruz. Bu hizmetleri İskandinav ülkelerine kaydırmak ve Fransa'yı da dahil etmek gibi stratejik planlarımız var. Yatırım süreci tamamlandı" diye konuştu.

"Türkiye'ye daha fazla ihracat geliri kazandıracağız"

Bu dönemde yapılan yatırımın Türkiye için de çok önemli olduğunun altını çizen Cesur, "Son beş yıldır her yıl ortalama yüzde 35'lik büyümemizle, sektörün büyüme hızından iki kat daha hızlı büyüdük. Hedefimiz, dünyanın en yüksek müşteri memnuniyetini sağlayan çağrı merkezi platformunu oluşturmak olacak. Ayrıca yenilikçi ve dijital çözümlerimizle müşterilerimize beklentilerinin çok ötesinde bir deneyim yaşatmayı hedefliyoruz.

Çağrı Merkezi alanında verdiğimiz yüksek kaliteli hizmetlerle, alanlarının lideri dünya devi şirketlere, Türkiye dışındaki pazarları için de hizmet vermeye yıllar önce başlamıştık. Türkiye'den yurt dışına verdiğimiz hizmetlerin ölçeği itibariyle son üç yıldır sektörümüzde Türkiye'nin hizmet ihracatı şampiyonu konumundayız. Yeni dönemde oluşturacağımız dünyanın en yüksek müşteri memnuniyetini sağlayacak platform ile yabancı dillerde hizmet verdiğimiz dünya markalarının sayısı artacak ve Türkiye'ye daha fazla ihracat geliri kazandıracağımız bir dönem başlayacak. Önümüzdeki dönem de, Türkiye'de istihdam oluşturmaya ve ülkeye daha fazla döviz kazandırmaya devam edeceğiz. Sağlayacağımız yüksek müşteri memnuniyeti ile sadece Türkiye'nin değil, Doğu Avrupa ve Orta Doğu Bölgesinin en büyük hizmet ihracatçısı olma hedefindeyiz" dedi. - İSTANBUL

Almanya, Türkiye, Yatırım, CEO, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2020 14:04 - Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Dış yatırım alan şirket yeni yapısıyla yoluna devam edecek - Son Dakika Ekonomi

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