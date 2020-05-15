Dış yatırımcı Türkiye'den neden kaçıyor? - Son Dakika

Dış yatırımcı Türkiye'den neden kaçıyor?

Ankara, dolardaki yükselişten "dış güçleri" sorumlu tutuyor.

Dış yatırımcı Türkiye'den neden kaçıyor?, System.String[]

Ankara, dolardaki yükselişten "dış güçleri" sorumlu tutuyor. Ekonomistlere göre ise asıl neden Erdoğan'ın politikalarının dış yatırımcıyı kaçırması. DW'den Nik Martin'in haberi. Türkiye ekonomisi, bu yılın başlarında iki senelik bir durgunluğun ardından iyileşme sürecinde girmişti. Ancak koronavirüs krizinin patlak vermesiyle, Ankara yeniden başlayan ekonomik gerilemeyi ve son döviz krizini açıklamakta zorlanıyor.


Türkiye'nin ekonomik açıdan zayıflığı, yüksek borç seviyesi ve azalan döviz rezervlerinin yarattığı endişe nedeniyle spekülatörlerin bir kez daha Türk Liras'ını (TL) hedefe koymasına neden oldu.


Geçen hafta TL'de rekor değer kaybı yaşanırken Amerikan Doları 7 seviyesini aştı. Ardından toparlansa da bu yılın başına oranla TL'de halen Dolar karşısında yüzde yüzde 15 değer kaybı var. Bu sırada Türkiye Merkez Bankası, TL'deki değer kaybının önüne geçmek için Dolar ve Euro rezervlerini devreye soktu. Ayrıca Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) finans piyasalarını daha da kötüleştiren bir kararla Citigroup'a, UBS'e ve BNP Paribas'ya TL alım satımını yasakladı.


Sıkışma belirtileri var İktidara yakın medya, TL'deki bu değer kaybından dolayı "Türkiye'ye zarar verme amacında olan yabancı güçleri" suçluyor. Bu durumu eleştirenlerse, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 17 yıllık iktidarının uzun bir diliminde başvurduğu bu komplo teorilerinin medya tarafından sürekli tekrarlandığı görüşünde.


DW'ye konuşan Melbourne Deakin Üniversitesi'nden İhsan Yılmaz, "Bu [anlayış] kendi sorunlarını tümüyle tespit etmeden, çöküşünü Batılı güçlere bağlayan Osmanlı İmparatorluğuna dayanıyor" değerlendirmesinde bulundu.


Yılmaz'a göre, iktidar partisi AKP'nin 10 milyona yakın üyesinin faydalandığı Türkiye'deki mevcut siyasi patronaj sistemi, koronavirüs krizinden derinden etkilenenleri destekleyecek güçlü bir devlet yardım programı olmaması sebebiyle şimdilerde sıkışma sinyalleri vermeye başladı.


"Bütçe sıkıntısı var, işsizlik artıyor ve ihracat azalıyor" diyen Yılmaz, "Erdoğan neler olduğunu açıklayabilecek durumda değil. Bu sebeple de diyor ki: 'Burada mağdur benim, onlar (yani batı) döviz kurlarını manipüle ederek paramızı çalıyor" değerlendirmesinde bulunuyor.


Yatırımcılar kaçıyor


Son yedi yılda yolsuzlukları görmezden gelen ve ülkedeki demokratik kurumları zayıflatan Erdoğan'ın bahsetmeyi unuttuğu şey ise Türkiye'ye yapılan doğrudan yabancı yatırımların tıpkı kendi iktidarı gibi düşüşe geçtiği.


"On yıl kadar önce, bu 'emperyalistler' Erdoğan'ın arkasındaydı" ifadesini kullanan Yılmaz "Eğer hukukun üstünlüğüne saygı göstermezseniz, uluslararası mahkemelerde alınan kararları tanımazsanız ve yabancı bankalarda kedi fare gibi oynarsanız, yatırımcılar size güvenmeyecektir" diye değerlendiriyor.


Erdoğan'ın ekonomik müdahaleleri ayrıca yatırımcıları da telaşlandırdı. Merkez Bankası Başkanı geçen yıl faiz oranlarını yeterince hızlı düşürmediği için Erdoğan tarafından kovulmuştu. Londra Ekonomi Üniversitesi'nden Orkun Saka, Erdoğan'ı bu yönüyle "alışılmışın dışında" ekonomik teorileri olan biri olarak tanımlıyor. Saka, "Erdoğan para biriminize olan ilgiyi arttırmak için faiz oranlarını da arttırmak gerektiğine inanmıyor. Bunun enflasyonu yükselteceğini düşünüyor" diye belirtiyor.


Çoğu ekonomist de Türkiye'nin düşük faiz politikasının yabancı yatırımcıyı daha da uzaklaştırdığı kanaatinde. Bu arada Merkez Bankası'nın rezervleri o kadar düşük ki önümüzdeki haftalarda TL'den kaçışı engellemekte zorlanacaklar gibi gözüküyor. Önümüzdeki süreçte yaşanacak herhangi bir düşüş, yüksek enflasyonu ve döviz kontrolünde bir açılımı getirecektir. Saka "Eğer hükümet istikrarlı para birimini ve düşük faiz oranlarını aynı anda önceliğine almaya devam ederse, bunu bedeli sermaye akışında ciddi sınırlama olacaktır" diye uyarıyor.


GSYH'de keskin düşüş


Hükümetin yılın başında açıkladığı yüzde 5'lik bir artış tahminine karşın koronavirüs kısıtlamaları ve sokağa çıkma yasakları sebebiyle bu yıl gayri safi yurtiçi hasılanın (GSYH) yüzde 25 oranında düşmesi bekleniyor.


Türkiye'de sermaye en büyük ihracat piyasası olan Avrupa Birliği ülkelerine ciddi ölçüde bağlı ve Avrupa'da da benzer derin ekonomik sıkıntılar kapıda. Seyahat kısıtlamaları turist sayılarını da vuracağı gibi ülkenin bir dönem yükselişte olan havacılık sektörünün de başını ağrıtacaktır.


Ankara'nın üç uluslararası banka ile olan kavgasıysa kısa sürdü. BDDK, pazartesi günü anlaşma sağlanması üzerinde daha önce koyduğu TL alım-satım yasağını kaldırdı. Saka'ya göre yetkililer, spekülasyonları şimdilik susturmuş olsa da "Ekonominin uzun süreli direncine bağlı olan dövizle ilgili gidişatı değiştirmiş değil.


IMF'ye gitme çağrıları


Hollanda bankası Rabobank'a göre Türkiye elindeki son döviz rezervlerini kullanarak liranın değerini korumaktan vazgeçmeli ve kurtarma paketi için IMF'ye yanaşmalı. Bankaya göre IMF'nin reformları olmazsa dolar 10 TL'ye kadar çıkabilir. Ancak Erdoğan, iktidara geldiği 2002'de kendisine miras kalan IMF anlaşmasının ülkeyi bir önceki krizden çıkarmaya yardımcı olmasına karşın, yeniden bir kurtarma paketine başvurmayı reddediyor.


Uzun yıllar Erdoğan'ın yanında olan Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan gibi siyasiler artık parti saflarını terk ederek kendi siyasi partilerini kurmaya başladılar; muhtemelen 2023'teki seçimlerde Erdoğan'a engel teşkil edecekler. Ciddi bir ekonomik krizin erken seçim talebini gündeme getireceğini düşünenler de var.


Koronavirüs kaynaklı yaşanan kırılmanın Erdoğan'ın çöküşüne yol açabileceğini belirten Deakin Üniversitesi'nden Yılmaz, "İnsanlar 'yeter' deyip artık oy vermeyebilir – İstanbul seçimlerinde olan buydu. ya da 'Beni dinlemediğiniz için iflas ettik' diyebilir; ardından da seçimleri iptal edip otoriter rejimini iyice sağlamlaştırabilir" değerlendirmesini yapıyor.


Nik Martin


(c)

Türkiye, Ankara, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Deutsche Welle

Haber Yayın Tarihi: 15.05.2020 02:51 

Son Dakika Ekonomi Dış yatırımcı Türkiye'den neden kaçıyor? - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

Yeni 100 liralar 20 Mayıs'ta tedavüle çıkıyor Dev bankadan cepleri ısıtacak hamle! Şubeye gitmeden yüzde 0,79 faizle kredi verecek Türk turizmine en çok katkıyı yapan millet olan Ruslar, bu yıl Türkiye'ye gelmeyi düşünmüyor Son Dakika: Nisan ayında merkezi yönetim bütçe açığı 43,2 milyar TL oldu YHT'ler 1 Haziran'da seferlere başlıyor! İşte getirilen yeni kurallar Korona nedeniyle iptal edilen paket tur bedellerinin iadesine esneklik getirildi Son dakika: Merkez Bankası, yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı 2. Abdülhamid Han'ın rüyası olan Filyos Projesi'nin limanı yıl sonu hayata geçecek Edirneli fırıncı, her derde deva olduğunu savunduğu mor simit üretti Son Dakika: Benzine 9, motorine ise 11 kuruş zam geldi Normalleşme kapsamında hizmete girecek büfe, kantin ve bayiler yeni tedbirler alacak 7 gündür düşüşünü sürdüren dolar 6,91'den işlem görüyor Yoğunluk sonrası İstanbul'daki AVM'ler için yeni kurallar getirildi! Uymayana büyük cezalar kesilecek Güne yükselişle başlayan gram altın 388 liradan işlem görüyor Son Dakika: BDDK, 15 bankaya toplam 19 milyon 650 bin TL para cezası kesti
Vuhan'da maskeyle koşan adamın akciğeri patladı Vuhan'da maskeyle koşan adamın akciğeri patladı         
21:06
Koronavirüs nedeniyle tescil edilen Belçika Ligi'nde Club Brugge şampiyon ilan edildi Koronavirüs nedeniyle tescil edilen Belçika Ligi'nde Club Brugge şampiyon ilan edildi         
20:53
Mevsimlik tarım işçileri arasında çıkan silahlı çatışmada 3'ü ağır 11 kişi yaralandı Mevsimlik tarım işçileri arasında çıkan silahlı çatışmada 3'ü ağır 11 kişi yaralandı         
20:50
ABD Başkanı Trump: Warp Speed projesini başlattık, korona aşısını yıl sonuna kadar bulabiliriz ABD Başkanı Trump: Warp Speed projesini başlattık, korona aşısını yıl sonuna kadar bulabiliriz         
20:46
Galatasaraylı kaleci Fernando Muslera: Boca Juniors ile görüşmedim Galatasaraylı kaleci Fernando Muslera: Boca Juniors ile görüşmedim         
20:35
Adana'da Vefa Yardımlaşma Grubu'na saldırıyı CHP'li Başkanın yaptığı ortaya çıktı Adana'da Vefa Yardımlaşma Grubu'na saldırıyı CHP'li Başkanın yaptığı ortaya çıktı         
20:14
Devlet Bahçeli, Siyasi Partiler Kanunu ve Seçim Kanunu'nun değişmesini istedi Devlet Bahçeli, Siyasi Partiler Kanunu ve Seçim Kanunu'nun değişmesini istedi         
20:04
15 ilde sokağa çıkma kısıtlaması bu gece başlıyor: Hangi işletmeler, kaça kadar açık olacak? 15 ilde sokağa çıkma kısıtlaması bu gece başlıyor: Hangi işletmeler, kaça kadar açık olacak?         
19:59
Eski Trabzonsporlu Sturridge, kulüpsüz olmasına rağmen 22 milyon poundluk servetiyle birçok ismi geride bıraktı Eski Trabzonsporlu Sturridge, kulüpsüz olmasına rağmen 22 milyon poundluk servetiyle birçok ismi geride bıraktı         
19:42
Maske takmanın zorunlu olduğu il sayısı 21'e yükseldi Maske takmanın zorunlu olduğu il sayısı 21'e yükseldi         
19:35
HDP'li Altınova Belde Belediye Başkanı Budak gözaltına alındı HDP'li Altınova Belde Belediye Başkanı Budak gözaltına alındı         
19:31
Bakan Koca, artan yeni vaka sayısından sonra uyardı: Yeni hayat tarzımız maske ve sosyal mesafe Bakan Koca, artan yeni vaka sayısından sonra uyardı: Yeni hayat tarzımız maske ve sosyal mesafe         
19:30
Adı Galatasaray'la anılan Albert Riera: Yardımcı antrenörlük benim için güzel olur Adı Galatasaray'la anılan Albert Riera: Yardımcı antrenörlük benim için güzel olur         
19:16
Son Dakika: Türkiye'de 15 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 48 oldu, 1708 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 15 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 48 oldu, 1708 yeni vaka tespit edildi         
19:02
İnsana benzer bağışıklık sistemi olan hayvanda korona aşısı başarılı oldu İnsana benzer bağışıklık sistemi olan hayvanda korona aşısı başarılı oldu         
18:56
Montpellier 42 yaşındaki futbolcusu Hilton ile yeni sözleşme imzaladı Montpellier 42 yaşındaki futbolcusu Hilton ile yeni sözleşme imzaladı         
18:50
3 kişinin ızgara yapıp yedikleri balon balığı çıktı, bir kişi ölüm döşeğinde 3 kişinin ızgara yapıp yedikleri balon balığı çıktı, bir kişi ölüm döşeğinde         
18:42
Türk turizmine en çok katkıyı yapan millet olan Ruslar, bu yıl Türkiye'ye gelmeyi düşünmüyor Türk turizmine en çok katkıyı yapan millet olan Ruslar, bu yıl Türkiye'ye gelmeyi düşünmüyor         
18:34
İngiltere'de 4. lig seviyesindeki League Two'da sezon tescil edildi İngiltere'de 4. lig seviyesindeki League Two'da sezon tescil edildi         
18:25
Nazik siparişiyle tanınan Burhan Amca, ayrıldığı eşiyle 30 yıl sonra yeniden evlendi Nazik siparişiyle tanınan Burhan Amca, ayrıldığı eşiyle 30 yıl sonra yeniden evlendi         
18:21
İngiltere'de koronavirüs ölümleri 34 bine İtalya'da 32 bine dayandı İngiltere'de koronavirüs ölümleri 34 bine İtalya'da 32 bine dayandı         
17:58
Emniyet'te 21 bin 16 personelin atama ve yer değiştirme işlemi yapıldı Emniyet'te 21 bin 16 personelin atama ve yer değiştirme işlemi yapıldı         
17:58
Altının kilogramı 387 bin 530 liraya yükseldi Altının kilogramı 387 bin 530 liraya yükseldi         
17:52
DSÖ'den koronavirüs uyarısı: Avrupa daha ölümcül ikinci dalgaya karşı hazırlıklı olsun DSÖ'den koronavirüs uyarısı: Avrupa daha ölümcül ikinci dalgaya karşı hazırlıklı olsun         
17:29
Ali Koç liglerin başlatılması kararıyla ilgili ilk yorum: Bu seneyi kurtaracağız derken önümüzdeki sezonu da yakmayalım Ali Koç liglerin başlatılması kararıyla ilgili ilk yorum: Bu seneyi kurtaracağız derken önümüzdeki sezonu da yakmayalım         
17:16
"Gökhan Gönül futbolu Fenerbahçe'de bırakmalı" önerisine Ali Koç'tan yanıt: Anlaşıldı         
17:15
Cani koca, boşanma aşamasındaki eşini çocuklarının gözü önünde bıçaklayarak öldürdü Cani koca, boşanma aşamasındaki eşini çocuklarının gözü önünde bıçaklayarak öldürdü         
17:08
16 yaşındaki genç, sokağa çıkma yasağının başlamasına 5 dakika kala ırmakta kayboldu 16 yaşındaki genç, sokağa çıkma yasağının başlamasına 5 dakika kala ırmakta kayboldu         
16:57
RTÜK Başkanı: Sevda Noyan'a verilecek ceza darbecileri sevindirecek bir ceza olmamalı RTÜK Başkanı: Sevda Noyan'a verilecek ceza darbecileri sevindirecek bir ceza olmamalı         
16:54
Koronaya yakalanan Beşiktaş Başkanı Çebi, son durumu hakkında bilgi verdi: Tedavim başladı Koronaya yakalanan Beşiktaş Başkanı Çebi, son durumu hakkında bilgi verdi: Tedavim başladı         
16:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2020 21:21:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Dış yatırımcı Türkiye'den neden kaçıyor? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]