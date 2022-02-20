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Dışarı attığı sigara yüzünden kamyonetteki saman balyaları tutuştu - Son Dakika

Dışarı attığı sigara yüzünden kamyonetteki saman balyaları tutuştu

20.02.2022 22:51
Dışarı attığı sigara yüzünden kamyonetteki saman balyaları tutuştu

MUĞLA kamyonetin sürücüsü içtiği sigarayı dışarı attığı sırada rüzgarın da etkisiyle izmarit kasadaki saman balyalarının arasına düşerek yangın çıktı.

MUĞLA kamyonetin sürücüsü içtiği sigarayı dışarı attığı sırada rüzgarın da etkisiyle izmarit kasadaki saman balyalarının arasına düşerek yangın çıktı. Alevleri fark eden sürücünün ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekibi itarafından söndürülen yangında maddi hasar meydana geldi.

Olay, Menteşe ilçesinin Kafaca Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Hürriyet Sarı (52) yönetimindeki 48 YM 939 plakalı kamyonetle seyir halinde olduğu sırada, içtiği sigarayı yola atmak istedi. Rüzgarın etkisiyle sigara, kullandığı kamyonetin kasasındaki saman balyalarına üzerine düştü. Dumanların yükseldiğini fark eden Sarı, aracını yol kenarına çekerek, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Menteşe Grup Amirliği ekipleri kısa sürede alev alan balyaları söndürdü. Kamyonette maddi hasar meydana gelirken, sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Dışarı attığı sigara yüzünden kamyonetteki saman balyaları tutuştu
Dışarı attığı sigara yüzünden kamyonetteki saman balyaları tutuştu
Dışarı attığı sigara yüzünden kamyonetteki saman balyaları tutuştu
Dışarı attığı sigara yüzünden kamyonetteki saman balyaları tutuştu
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İtfaiye, Sigara, Yangın, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Dışarı attığı sigara yüzünden kamyonetteki saman balyaları tutuştu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dışarı attığı sigara yüzünden kamyonetteki saman balyaları tutuştu - Son Dakika
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