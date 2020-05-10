Dışarı çıkamadı, annesi için drone ile pasta sipariş etti - Son Dakika

Dışarı çıkamadı, annesi için drone ile pasta sipariş etti

BURSA - Bursa'da annesi için pasta almak isteyen genç, dışarı çıkamayınca kara kara düşünmeye başladı. Mahallesindeki pastahane sahibini arayan kişi, drone ile pastayı balkondan alınca dünyalar onun oldu.

Korona virüs salgını sebebiyle hafta sonu evden çıkamayan vatandaşlar, anneler gününü de kutlama telaşına düşünce ne yapacağını şaşırdı. Kimi daha önceden siparişini alırken, kimi ise son dakikaya bıraktı. Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesindeki de annesine pasta almak isteyen Serap Vardar, mahallesindeki pastahane sahibini aradı. İşletme sahibi Şemsettin Kaya evden çıkamayan genç için, drone istediği pastayı bağlayıp gönderdi.

Anneler gününde sokağa çıkma kısıtlamasına takılan Vardar, pastayı aldığında ise mutluluktan ne yapacağını şaşırdı.